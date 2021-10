Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bedrijf dat voorheen bekend stond als Facebook lijkt te werken aan een smartwatch met camera.

Een gelekte afbeelding van het horloge werd onlangs gespot in de app voor de slimme bril van Ray-Ban Stories . Zoals voor het eerst werd gerapporteerd door Bloomberg , toont de afbeelding een wearable met vierkante maar afgeronde randen, compleet met een inkeping en een camera aan de voorkant. Het horloge werd in de code ook wel Milan genoemd.

Houd er rekening mee dat afgelopen zomer voor het eerst rapporten opdoken over Facebook, of Meta, die werkt aan een smartwatch met ondersteuning voor LTE en een tweede camera die kan worden losgekoppeld. Het gerucht gaat dat de camera aan de voorzijde op het horloge een resolutie van minimaal 1080p heeft en kan worden gebruikt voor videogesprekken.

Andere rapporten hebben ook gesuggereerd dat het horloge in de zomer van 2022 wordt gelanceerd met gezondheids-, fitness- en berichtenfuncties.

Het is vermeldenswaard dat Facebook zojuist is omgedoopt tot Meta en veel van zijn bedrijven heeft hernoemd, zoals Oculus Quest in Meta Quest . Het is daarom onduidelijk of zijn horloge - als het ooit wordt uitgebracht - zal worden beschouwd als een " Facebook Watch " of een "Meta Watch" of misschien een andere naam.

Pocket-lint heeft contact opgenomen met Meta voor een reactie.