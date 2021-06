Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook is naar verluidt van plan om in de zomer van 2022 een smartwatch met roestvrijstalen frame te lanceren. Het zal verwijderbare onderdelen hebben, is bedoeld voor fitnessliefhebbers, kan zonder telefoon werken en kan in de toekomst AR-gebruikscasussen hebben.

The Verge zei dat het apparaat een display zal hebben met twee cameras die van de pols kunnen worden losgemaakt. Eén camera aan de voorkant van het horlogedisplay wordt gebruikt voor videobellen. Een andere 1080p-camera met autofocus wordt gebruikt wanneer deze is losgekoppeld voor het maken van fotos en videos die bedoeld zijn om te worden gedeeld via Facebook-apps, waaronder Instagram.

Facebook werkt samen met externe bedrijven om accessoires te maken die aan de camera kunnen worden bevestigd, zoals rugzakken. Het werkt ook samen met draadloze providers in de VS om LTE-connectiviteit in het horloge te ondersteunen, zodat het niet aan een smartphone hoeft te worden gekoppeld om te werken. Het zal ook worden verkocht in carrier-winkels.

Momenteel is het plan om het te verkopen in witte, zwarte of gouden kleuren.

Het zal een aangepaste versie van het Android-besturingssysteem van Google uitvoeren en natuurlijk worden geleverd met de reeks apps van Facebook. Het zal ook worden gepositioneerd als een Apple Watch-concurrent en dient als een fitnessapparaat dat is uitgerust met een hartslagmeter .

Er is geen officiële naam voor het horloge, dat nog niet in productie is genomen.

Maar Facebook denkt naar verluidt dat toekomstige horloges kunnen fungeren als invoerapparaat voor zijn aankomende AR-bril. Het werkt aan de tweede en derde generatie en is van plan om technologie te gebruiken die het van CTRL-labs heeft verworven om zijn visie te realiseren.

Houd er rekening mee dat dit de eerste poging van Facebook zou zijn om hardware voor de pols vrij te geven. Het kost misschien rond de $ 400.

Natuurlijk heeft het op dit moment in het algemeen veel hardware-ervaring, nadat het in 2013 een telefoon met HTC had gemaakt . Het kocht ook Oculus VR (en bracht volgende headsets uit ) en ontwikkelde een reeks Portal-videochatapparaten.

Geschreven door Maggie Tillman.