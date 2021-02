Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zou je rondlopen en een wearable van Facebook gebruiken ?

Facebook heeft een gemengde staat van dienst als het gaat om hardware, wat deels kan zijn omdat veel consumenten het gewoon niet leuk vinden om een apparaat van het merk Facebook met een microfoon of camera in huis of bij hun persoon te hebben. Maar dat houdt het sociale netwerk blijkbaar niet tegen, want het is nu gericht op het bouwen van een smartwatch, volgens een nieuw rapport van The Information .

Het zou een op Android gebaseerde smartwatch kunnen zijn, hoewel het onduidelijk is of dat betekent dat Facebook het Wear-besturingssysteem van Google gebruikt. Het sociale netwerk werkt ook aan een eigen besturingssysteem voor hardwareapparaten, waarop toekomstige versies van de smartwatch kunnen draaien. Andere functies zijn onder meer de mogelijkheid om berichten af te handelen, waarschijnlijk via Messenger, en het biedt fitness-tracking.

Houd er rekening mee dat Facebook ook de Oculus VR-headsets en de videochat-apparaten van Facebook Portal ontwikkelt , dus een smartwatch zou in een groeiend hardware-ecosysteem passen. Facebook werkt ook aan de slimme bril van Ray-Ban, die later dit jaar uitkomt. Facebook verwierf in 2019 ook de neurale interface-startup CTRL-Labs, die zich apparaten voorstelt die geen touchscreens of knoppen gebruiken voor invoer.

Deze Facebook-smartwatch bevindt zich nog in de beginperiode, dus er is op dit moment niet veel te doen, maar we houden je op de hoogte als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.