(Pocket-lint) - Casio trapt volgend jaar de 40e verjaardag van G-Shock af met een serie opnieuw ontworpen klassieke horloges die weten hoe ze moeten rocken.

De Adventurer's Stone collectie heeft zeker de mineralen, aangezien elk model een ontwerp heeft dat gebaseerd is op de stenen die door avonturiers sinds de Middeleeuwen als wegwijzer worden gebruikt.

Naast het uiterlijk en het patroon op de lunette van elk horloge, voegen de verwerkingstechnieken die bij de fabricage zijn gebruikt een steenachtige, ruwe textuur toe voor een meer tactiele ervaring.

Er zijn zes varianten beschikbaar, afkomstig uit enkele van Casio's meest geliefde G-Shock series.

De GM-5640GEM x Sunstone is een van de twee uitsluitend digitale horloges, met een heldere, regenboogkleurige lunette die schittert afhankelijk van de kijkhoek.

Het kost €280 en heeft alle standaardfuncties van de 5640-lijn.

Het GM-S5640GEM x Calcite model kost £250 en heeft net als de Sunstone versie hierboven een regenboogeffect.

De GM-2140GEM x Cordieriet heeft een blauwe wijzerplaat en wordt geleverd met een band van gemixt gekleurd giethars. Het is een analoog en digitaal model met handschakeling en wereldtijdfunctie.

Hij kost £270, terwijl de GM-S2140GEM x Calcite iets goedkoper is, namelijk £230. Het heeft vergelijkbare functies maar een lichter ontwerp.

De GM-114GEM x Calcite editie kost £290 en is gesmeed en geïoniseerd met een gouden en zwarte afwerking. Ook dit analoge en digitale model heeft een magnetische weerstand die voldoet aan ISO 764.

De GM-S114GEM x Calcite kost £230. De signatuur is een paarse en grijze afwerking, met hot stamping waardoor het een ongelijke textuur krijgt.

De gehele G-Shock Adventurer's Stone collectie zal verkrijgbaar zijn in januari 2023. De prijzen in de VS moeten nog bekend worden gemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.