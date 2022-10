Prachtige Casio Flare Red horloges vieren 40 jaar G-Shock

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Casio heeft twee speciale Flare Red G-SHOCK-horloges aangekondigd ter gelegenheid van 40 jaar razend populaire robuuste horloges.

De nieuwe horloges met de leuke naam MTG-B3000FR en GWG-2040FR maken deel uit van een bredere viering van vier decennia CASIO G-SHOCK die officieel van start gaat in april 2023. Dat omvat speciale evenementen over de hele wereld, maar voor nu hebben we twee speciale horloges - beide met de rode G-SHOCK-merkkleur in wat Casio een "vlammend zonnevlamontwerp" noemt.

Beide horloges hebben een veelkleurige gelamineerde bezel met fosforescerend materiaal in die sterke rode kleur. Het bedrijf zegt ook dat het een nieuw ontwikkelde techniek heeft gebruikt waarmee het koolstof en gekleurde glasvezelplaten kan lamineren om ontwerpen te maken die er zelfs goed uitzien als het licht uit is. Dat klinkt zeker indrukwekkend, maar we zullen de horloges in het echt moeten zien om te weten of dat terecht is.

Casio wijst er ook op dat elk individueel horloge er uniek uit zal zien dankzij de manier waarop het is gebouwd. Fosforescerende deeltjes in de glasvezelplaten zorgen ervoor dat geen twee horloges er hetzelfde uitzien, zo is ons verteld. In het geval van de GWG-2040FR, zijn fosforescerende deeltjes ook gemengd in de lugs van het horloge, waardoor willekeurige patronen ontstaan.

Beide nieuwe horloges gaan op 27 oktober in de verkoop en de internationale prijzen moeten nog worden bevestigd. In het Verenigd Koninkrijk weten we echter dat de GWG-2040FR 950 pond zal kosten, terwijl de MTG-B3000FR 1300 pond zal kosten.

Geschreven door Oliver Haslam.