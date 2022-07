Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Casio heeft zijn klassieke 2100 G-Shock design opnieuw vormgegeven door voor het eerst een volledig metalen versie te bouwen.

De G-Shock GM-B2100 is vanaf augustus verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en is verkrijgbaar in drie metalen kleuren: zilver, zwart en roségoud.

Casio heeft ook een team gevormd met Dragon's Den ster, Steven Bartlett, als merkambassadeur voor de nieuwe line-up: "Ik vind het belangrijk dat een horloge vertegenwoordigt wie ik ben en wat mijn persoonlijkheid is. Als ik naar deze horloges kijk, is er een rauwheid in zowel de materialen als het ontwerp waardoor ik er als persoon mee resoneer," zei hij.

De 2100-reeks zelf is gebaseerd op de allereerste G-Shock - de DW-5000C - en heeft dus het klassieke achthoekige kastontwerp van het merk. In staal valt hij echter meer op, met zijn strakke randen en solide constructie.

Om de behuizing waterdicht en schokbestendig te houden, zit er een resign buffer tussen de bezel en de kast. De bezel zelf is gesmeed, gesneden en vervolgens gepolijst voor een verfijnde look.

Naast de traditionele wijzerplaatelementen zijn alle GM-B2100-modellen voorzien van Tough Solar-technologie om de batterij in zonlicht op te laden, en Bluetooth LE om verbinding te maken met een mobiel apparaat via Casio's Smartphone Link-app. Hierdoor is de tijd altijd accuraat, waar ter wereld u zich ook bevindt.

Elk horloge is waterdicht tot 200 meter en de vervangbare, oplaadbare batterij zou zeven maanden mee moeten gaan zonder opladen via de zon.

De prijzen in het Verenigd Koninkrijk beginnen bij £449 voor de zilveren versie, terwijl de zwarte en gouden modellen beide iets meer kosten, namelijk £499. Alle modellen zijn verkrijgbaar via de G-Shock website.

Geschreven door Rik Henderson.