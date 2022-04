Nieuwe G-Shock GA-B2100 voegt Bluetooth en zonne-energie toe aan een klassieker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft een nieuw model in de G-Shock 2100-serie aangekondigd, met dezelfde achthoekige vorm maar met Bluetooth-connectiviteit.

De GA-B2100 heeft ook zonne-energie, maakt deel uit van de Carbon Core-collectie van Casio en is verkrijgbaar in retrokleuren.

Het ontwerp van de oorspronkelijke GA-2100 was geïnspireerd op het eerste G-Shock-horloge dat op de markt kwam - Casio's DW-5000C - dus deze opfrissing doet denken aan de jaren 90. Dat komt ook tot uiting in drie van de vijf aangeboden kleuren - blauw, geel en groen - die net zo opvallen als de grove bezel zelf.

Op technisch gebied kan de G-Shock GA-B2100 via Bluetooth en Casio's Smartphone Link-systeem worden verbonden met een telefoon. Hiermee kan het horloge de tijd nauwkeurig bijhouden, de tijdzone wijzigen op basis van 300 steden, herinneringen instellen en zelfs je telefoon of horloge terugvinden via de andere.

De Tough Solar-functie zorgt ervoor dat het horloge blijft werken wanneer het aan een redelijke hoeveelheid licht wordt blootgesteld. Zelfs zonder blootstelling aan licht gaat het horloge bij normaal gebruik ongeveer zeven maanden mee op de oplaadbare batterij.

De G-Shock GA-B2100 zal binnenkort verkrijgbaar zijn op g-shock.co.uk. Prijzen beginnen bij £130.

Geschreven door Rik Henderson.