(Pocket-lint) - Casio heeft voor het voorjaar een nieuwe serie horloges gelanceerd onder de noemer "Skeleton Sound Wave".

Elk van de modellen heeft doorschijnende randen en banden en is gebaseerd op klassieke GA-2200- en GA-900-ontwerpen.

De Casio G-Shock GA-2200SKL is verkrijgbaar in zwart of rood en heeft een lichtgewicht carbon core guard-structuur. Hij is (uiteraard) schokbestendig en waterdicht tot 200 meter diepte.

Er wordt beweerd dat de vervangbare batterij tot drie jaar meegaat en je krijgt wereldtijdfunctionaliteit, evenals een datum op het scherm en een afteltimer.

De G-Shock GA-900SKL is verkrijgbaar in blauwe of ijswitte kleuren, beide met doorzichtige elementen op de ring en band.

Het is een no-nonsense horloge met een geschatte batterijduur van zeven jaar. Het is ook waterdicht tot 200 meter, en heeft een countdown timer-functie.

Schokbestendigheid wordt geboden door de gepatenteerde G-Shock holle kernbeschermingsstructuur, terwijl het horloge slechts 65 g weegt.

Zowel de GA-2200SKL als de GA-900SKL zijn nu beschikbaar op de G-Shock-website en kosten respectievelijk £ 119 en £ 109.

Ze zijn ook verkrijgbaar in de VS, waarbij elk model en elke kleurvariant $ 130 per stuk kost. Andere modellen uit de serie niet-Skeleton Sound Wave in andere kleuren zijn ook beschikbaar.

Geschreven door Rik Henderson.