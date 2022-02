Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft samengewerkt met het Museum of Youth Culture in het Verenigd Koninkrijk voor een nieuw collaboratief horloge in retrostijl, gebaseerd op Britse uurwerken van de afgelopen decennia.

De Casio G-Shock GW-M5610MOYC-1ER wordt geleverd met een bedrukte band met foto's van Gavin Watson, afkomstig uit het archief van het museum.

Het documenteert de opkomst van de punk-, skinhead- en ravescènes, evenals de vormentaal van vroege punkfanzines.

Het horloge zelf is gebaseerd op de iconische GW-M5610U-1ER en beschikt over Multi-Band 6 radiogestuurde technologie om de meest nauwkeurige tijd bij te houden, ongeacht uw locatie. Er is ook zonne-energie aan boord om de batterij op peil te houden.

Er zijn stopwatch-, timer- en wereldtijdmodi beschikbaar, terwijl de behuizing van kunsthars de kenmerkende G-Shock-schokbestendigheid heeft. Het is ook waterdicht tot 200 meter en het gezicht wordt beschermd door mineraal glas.

Naast het horloge, dat op 18 februari 2022 in de verkoop gaat voor £ 149 op g-shock.co.uk en in de Carnaby Street-winkel van het merk, krijg je een speciaal ontworpen kast en een limited edition "Grown up in G-Shock" 'zin.

Er zal ook een speciale tentoonstelling zijn met archieffoto's van de Britse jeugdcultuur van de afgelopen 40 jaar op 154 Shaftesbury Avenue in Londen. De toegang is gratis en je kunt er terecht van 18 februari t/m 4 maart 2022.

Geschreven door Rik Henderson.