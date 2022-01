Rubik's x G-Shock is het ultieme op de jaren 80 geïnspireerde horloge

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft zijn nieuwste samenwerkingsuurwerk onthuld, de limited edition Rubik's x G-Shock GAE-2100RC-1AER.

Het komt op 9 februari 2022 en is geïnspireerd op de iconische Cube en vertegenwoordigt het eerste collab-horloge met de achthoekige kastvorm van het merk, zoals te vinden op andere horloges in de GA-2100-serie.

Naast een retro-ontwerp op het gezicht, met de kubus op de achtergrond, zijn de kleuren op de band ook gebaseerd op de puzzel. Bovendien zijn er twee randen in de doos inbegrepen - in wit en zwart - en een hulpmiddel om ze te verwisselen wanneer je zin hebt in verandering.

Zelfs de presentatiekoffer heeft een thema en ziet er aan sommige zijkanten uit als een Rubik's Cube.

Het horloge zelf heeft een dubbele verlichting, die is gescheiden tussen de analoge en digitale componenten. De voorkant is bedekt met mineraalglas, terwijl het apparaat G-Shock-niveaus van schok- en waterbestendigheid heeft - tot 200 meter.

Slimme functies zijn er niet, maar de batterijduur gaat tot drie jaar mee.

Stopwatch, alarm en dual/world time-functies zijn inbegrepen.

De Rubik's x G-Shock GAE-2100RC-1AER kost £ 139 in het VK en meer informatie is te vinden op een speciale pagina op de G-Shock-website .

Geschreven door Rik Henderson.