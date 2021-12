Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio werkt samen met het voetbalteam van Barcelona om twee G-Shock horlogemodellen in teamkleuren te maken.

Thema van de wedstrijddag: Inside FC Barcelona-documentaire - een Discovery+ Original-serie van acht afleveringen - de horloges zijn aangepaste versies van Casio s klassieke GBD-H1000 en GBD-100 G-Shock G-Squad-stijlen.

Beide zijn verkrijgbaar in een blauw en granaatkleurig kleurenschema dat synoniem is met de club en zijn uitrusting. Ze zijn ook bedrukt met het clubmotto, "Més que un club" - "Meer dan een club".

De GBD-H1000BAR heeft een metalen ring in vergulde ionenbekleding, om de vele trofeeën aan te duiden die het team in het verleden heeft gewonnen. Terwijl de bandlus de vier rode strepen van de Catalaanse vlag bevat. De verpakking is ook ontworpen rond de teamkleuren.

Hetzelfde is te vinden op de band van de GBD-100BAR.

Elk model kan worden gekoppeld aan een smartphone voor meerdere functionaliteiten voor het volgen van fitness via een speciale app.

Beide horloges worden ook geleverd met een versnellingsmeter voor het volgen van stappen en afstanden. Maar de GBD-H1000BA beschikt ook over een hartslagmeter en GPS-tracking.

Er is nog geen woord over prijzen of beschikbaarheid, behalve dat ze allebei "binnenkort komen".

Ze zullen beschikbaar zijn op de officiële G-Shock-website wanneer ze aankomen.