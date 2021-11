Casio proeft de regenboog met nieuwe MT-G G-Shock

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste toevoeging aan de G-Shock-lijn van schokbestendige horloges, van Casio , heeft een uniek opvallend ontwerp dat zeker een beetje polariserend zal zijn.

De nieuwe MTG-B2000XMG heeft een meerkleurige koolstofrand die is gemaakt door lagen koolstof te lamineren met gekleurde glasvezel. Het effect doet ons denken aan de dingen die mensen maken van gerecyclede skateboards, waarbij de gekleurde lagen hout een soortgelijk effect geven.

Casio zegt dat het patroon "de prachtige mystieke kleur van Rainbow Mountain uitdrukt, die lagen van verschillende kleuren laat zien die zijn gecreëerd door de oxidatie van mineralen die in de loop van de tijd zijn opgebouwd door vulkanische activiteit en tektonische beweging".

Het is absoluut een horloge dat zal opvallen, en aangezien geen twee horloges er hetzelfde uitzien, dankzij variaties in het patroon. Wie op zoek is naar een uniek uurwerk, wil dit misschien eens bekijken.

Afgezien van de flitsende looks, heeft het nieuwe horloge een paar handige functies te bieden. Het kan worden gekoppeld aan smartphones via Bluetooth Low Energy, zodat u de tijd in verschillende tijdzones en wijzigingen in de zomertijd kunt bijhouden. Het is ook gekoppeld aan tijdkalibratiesignalen van radiogolven.

De MTG-B2000XMG profiteert van opladen via zonne-energie en heeft een LED met hoge helderheid voor gebruik s nachts. Geen woord over prijzen of beschikbaarheid tot nu toe, maar de MT-G-serie bevindt zich meestal aan het duurdere einde van Casios aanbod, we durven te raden dat het meer dan een mille zal zijn.