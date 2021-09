Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft een G-Shock-horloge aangekondigd in zijn Master of G-serie dat wel eens het meest extreme tot nu toe zou kunnen zijn.

De G-Shock Mudmaster GWG-2000 is de eerste in het assortiment die is gemaakt van gesmeed koolstof - een materiaal dat vaker wordt gebruikt bij de fabricage van vliegtuigen of racewagens. Het is taai, met een trekstructuur die sterker is dan roestvrij staal, maar toch licht en kneedbaar.

Gesmeed koolstof is daarom perfect voor gebruik in een horloge dat is ontworpen voor deelnemers aan extreme sporten. Casio gebruikt het voor de nok die de ring aan weerszijden met de band verbindt.

De buitenbehuizing is verzegeld, dus modder- en stofbestendig. Hij is ook waterdicht, tot 200 meter diepte.

Er zijn ook modderbestendige knoppen, die een combinatie van roestvrij staal en een intern siliconenbuffermateriaal gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen externe materie via het horloge zelf kan binnendringen.

Qua behuizing is hij gemaakt van met koolstofvezel versterkte hars. En een ontwerpaanpassing betekent dat het eindresultaat 1,9 mm slanker is dan het vorige G-Shock Mudmaster-model.

Andere kenmerken zijn schokbestendigheid (zoals bij alle G-Shocks), een digitaal kompas, barometer, hoogtemeter en een ingebouwde thermometer.

Het ondersteunt 29 tijdzones, plus radiogolfontvangst voor de meest nauwkeurige tijd mogelijk. Dit wordt zes keer per dag automatisch gecontroleerd.

De Casio G-Shock Mudmaster GWG-2000 is verkrijgbaar vanaf oktober 2021 en kost £ 699 in het VK .

Er zijn drie kleuren beschikbaar: stoïcijns monochroom grijs, kaki met militaire look en zandbeige.

