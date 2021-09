Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft een tweede G-Shock horloge aangekondigd dat zal worden ontworpen in samenwerking met Rui Hachimura van de NBA.

De Casio G-Shock GM-110RH is geïnspireerd op het erfgoed van de Washington Wizards-ster, die als eerste Japanner ooit deelnam aan de eerste ronde van de NBA-draft (in 2019).

Het kenmerkende model is gebaseerd op de standaard GM-110, die analoge en digitale elementen combineert in een metalen rand.

Het heeft een kleurenthema op de wijzerplaat en band gebaseerd op de kleuren van de nationale vlag van Benin - het voorouderlijk huis van Hachimura.

De urenwijzer is geel, de minutenwijzer is rood, terwijl de ingezette wijzerplaat groen is.

Er zijn twee banden inbegrepen - een zwarte en een andere gemaakt van urethaan met een West-Afrikaans kente-doekmotief. De achterkant is voorzien van Hachimuras "Black Samurai" -logo, met het Japanse "hachi" -symbool ("acht" in het Engels) dat in de achterkant is geëtst. Dit vertegenwoordigt de naam en het rugnummer van de speler.

"Het horloge is geïnspireerd op mijn roots in Benin en Afrika, die erg belangrijk voor me zijn", zegt Hachimura. "Het bandontwerp en de wijzerplaat roepen elementen van de Beninese cultuur op en ik ben verheugd over hoe Casio mijn ideeën tot leven heeft gebracht."

De speciale editie G-Shock GM-110RH is vanaf september verkrijgbaar voor £ 349 in het VK .