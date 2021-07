G-Shock Move line-up wordt uitgebreid met vierkante GBD200-modellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft zijn assortiment G-Shock Move-modellen uitgebreid met de GBD200, die de fitness-trackingmogelijkheden en smartphone-verbinding toevoegt aan het klassieke vierkante G-Shock-ontwerp.

Het grote voordeel - in vergelijking met de eerste G-Shock Move GBD-H1000 of zelfs de meer recente door Wear OS aangedreven GSW-H1000 - is de grootte.

De GBD200 is een veel compacter horloge, waardoor het een stuk comfortabeler is om dagelijks en tijdens activiteiten te dragen.

Er zijn echter enkele beperkingen die worden afgedwongen door deze compacte vorm. Zo heeft hij bijvoorbeeld de gps van de aangesloten smartphone nodig om de afstand nauwkeurig te meten. Hij heeft ook geen hartslagmeter.

Het horloge heeft echter wel een versnellingsmeter en een "eigen algoritme" dat zogenaamd nauwkeurige afstandsmetingen kan leveren zonder de GPS.

Voor de beste resultaten maakt het horloge, met behulp van de GPS van de smartphone samen met de stappentellergegevens, uiteindelijk aanpassingen en wordt het vanzelf nauwkeuriger.

Met gemeten afstand kan het ook tempo, snelheid en calorieverbruik berekenen. Maar voor degenen die een meer klassiek, high-end digitaal horlogegevoel willen, heeft het een multitimer waarmee u vijf verschillende tijdinstellingen kunt instellen. Bovendien kun je die timers automatisch herhalen als je een sessie doet met meerdere herhalingen.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 22 juli 2021

De gegevens worden weergegeven op een Memory in Pixel (MIP) monochroom LCD-scherm en het horloge kan ook trillen wanneer uw smartphone meldingen ontvangt, waardoor u uw telefoon moet controleren op berichten.

Voeg daarbij de "Super Illuminator" die het scherm verlicht om s nachts gemakkelijk te kunnen lezen, en je krijgt een horloge dat aanvoelt als een klassieke G-Shock, maar met een paar extra slimme snufjes.

Zie dit in wezen als een normale G-Shock, maar een die je dagelijkse stappen en activiteiten kan volgen, zoals een basisfitness-tracker.

Hij weegt slechts 58 gram en de batterij kan twee jaar meegaan voordat hij moet worden vervangen. Het horloge is vanaf 23 juli te pre-orderen voor $ 150.