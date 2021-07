Casio kondigt Pac-Man editie A100 digitaal horloge aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft een nieuw horloge aangekondigd, ontworpen in samenwerking met Bandai Namco, ter ere van een van de meest iconische games aller tijden: Pac-Man.

Het nieuwe horloge - modelnummer A100WEPC - is gebaseerd op een heruitgave van een andere klassieker: Casio s F-100 digitale horloge.

Het is een bijna perfecte match-up met de originele F-100 die voor het eerst werd gelanceerd in 1978, en Pac-Man die slechts twee jaar later, in 1980, op arcade werd gelanceerd. Twee tijdperkbepalende momenten van geweldigheid kwamen samen om je nostalgische harten te laten smelten.

Op zich was de F-100 het eerste Casio quartz horloge gebouwd in een kunststof kast, maar bood voor die tijd ook geavanceerde functies; het leveren van een stopwatch, digitaal alarm en kalenderfunctionaliteit.

De A100 werd pas relatief recent gelanceerd en nam veel van de ontwerpelementen van de originele F-100 over, waaronder de vier knoppen aan de voorkant van het horloge.

Wat specifiek de Pac-Man-versie betreft, met Pac-Man, de spookpersonages en - natuurlijk - die kersen, allemaal gepixeld op de wijzerplaat. Ze worden vergezeld door de Illuminator-tekst die ook in het gepixelde lettertype van Pac-Man staat.

Het vergulde frame van het horloge is ontworpen om eruit te zien als de originele kleur van de Pac-Man-gamekast, en de roestvrijstalen band is met een laser geëtst om te laten zien dat Pac-Man en de geesten elkaar achtervolgen.

Zoals je zou verwachten, wordt het Pac-Man-editie Casio-horloge geleverd met zijn eigen speciale verpakking met het game-ontwerp en karakters, en heeft het zijn eigen speciale Pac-Man-horlogestandaard.

Net als de reguliere A100 heeft het horloge een roestvrijstalen band, is het waterbestendig en kan het ongeveer drie jaar mee voordat de batterij aan vervanging toe is.

Het enige dat we niet weten, is hoeveel dit horloge gaat kosten. Er wordt geen specifieke lanceringsdatum of prijs genoemd in het persbericht. Eén ding is zeker: het is onmiskenbaar cool.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 20 juli 2021