Casio G-Shock Frogman-serie krijgt twee nieuwe composietmodellen

(Pocket-lint) - Casio heeft twee nieuwe composietmodellen geïntroduceerd in zijn premium Frogman Master of G-serie.

De composietband G-Shock GWF-A1000C en GWF-A1000XC zijn de topklasse duikhorloges van het Casio- submerk, met een stevige, substantiële esthetiek en ISO-gecertificeerd waterbestendig op duikniveau tot 200 meter.

Net als de A1000 waarop ze zijn gebaseerd, worden ze allemaal geleverd met het eigen "Tough Solar"-oplaadsysteem van het merk, dat in staat is om de batterij op te laden vanaf elke lichtbron, kunstmatig of natuurlijk.

Bluetooth-connectiviteit is ook aan boord, zodat elk horloge kan worden aangesloten op een smartphone (iOS of Android) voor personalisatie en configuratie. De speciale G-Shock Connected-app kan ook worden gebruikt voor gedetailleerde duiklogboeken en locatie-informatie. Er zijn ook statistieken over getijden voor meer dan 3.000 duikgebieden over de hele wereld.

Automatische tijdupdates en een telefoonzoeker zijn ook ingebouwd.

De composietband op beide horloges kan worden verlengd om over een wetsuit te worden gedragen. Het mechanisme kan ook worden opgevouwen om comfortabel om een pols te passen wanneer u niet duikt.

De GWF-A1000C heeft een band die bestaat uit harssegmenten, terwijl de ring van roestvrij staal is met een blauwe ion-plated afwerking. Het is te koop voor £ 899 in het VK .

De band van de GWF-A1000XC is gemaakt van met koolstof versterkt hars en heeft een ring van koolstof met een enkele oranje laag die bij het gezicht past. Het is te koop voor £ 1.149 in het VK .

Geschreven door Rik Henderson.