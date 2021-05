Casio onthult de "dunste ooit" G-Shock G-Steel-horloges

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft vier G-Shock-modellen aangekondigd in de G-Steel-serie die worden geleverd met wat het merk zijn "dunste profiel" tot nu toe noemt.

Het zijn allemaal verschillende varianten van de GST-B400, met verschillende kleurenschemas en afwerkingen.

De behuizing is slechts 12,9 mm dun, met een verbeterde module. Dit gebruikt minder componenten, die ook zijn aangepast om kleiner te zijn dan eerdere G-Steel-equivalenten. De interne lay-out is ook geoptimaliseerd voor een vlakkere voetafdruk.

Hoewel niet zo slim, kan elk van de nieuwe modellen via Bluetooth met een smartphone worden verbonden. Het Bluetooth-profiel verbruikt deze keer minder stroom dan voorheen, waarbij deze generatie van GST-B400 een lager stroomverbruik heeft dan de vorige in totaal - 55,7 procent, beweert Casio .

Casio

Dankzij de Bluetooth-connectiviteit kan elk horloge automatisch de tijd aanpassen. Een Time & Place-functie geeft de gebruiker ook controle over de tijd en positie op een kaart in een speciale app met slechts een druk op de knop. Er is ook een herinneringsinstelling.

Een telefoonzoekerfunctie is ook ingebouwd, zodat u op een knop kunt drukken om uw smartphone te lokaliseren als u deze kwijt bent.

Net als bij andere G-Shock-horloges zijn deze vier schokbestendig en waterbestendig tot 200 meter. De standaard GST-B400 wordt geleverd met een kunststof band en is verkrijgbaar in de kleur zwart. De GST-B400D is zilver met een roestvrijstalen band.

De GST-B400AD is ook verkrijgbaar in roestvrij staal, maar is rood en zwart. Terwijl de GST-B400BD een donkerdere roestvrijstalen band en een blauwe wijzerplaat heeft.

Alle vier zullen vanaf 24 mei 2021 verkrijgbaar zijn in de officiële G-Shock online shop. De algemene beschikbaarheid is vanaf juni.

Geschreven door Rik Henderson.