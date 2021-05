Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft G-Shock-modellen geïntroduceerd in een nieuwe kleurstelling - Midnight Green.

De G-Shock GA-140, GA-700 en GW-B5600 zijn elk verkrijgbaar in het nieuwe thema in het VK, geprijsd vanaf £ 109, maar het lijkt erop dat de speciale editie AWG-M100 die ook wordt afgebeeld, momenteel alleen in Japan verkrijgbaar is.

Toch houden we vooral van de B5600 in het groen. De kleur accentueert zijn retro charme goed en is een van de weinige 5600s met een standaard LCD-scherm. De meeste modellen in die reeks hebben witte tekst op een witte achtergrond.

Elk van de horloges beschikt over vijf dagelijkse alarmen, een automatische kalender, stopwatchfunctie en ondersteuning voor wereldtijd. Ze worden geleverd met een batterijduur van vijf jaar.

Beste Apple Watch-apps 2021: 43 apps om te downloaden die echt iets doen Door Britta O'Boyle · 11 mei 2021

Een andere toegevoegde bonus aan de GW-B5600 is dat deze een oplaadsysteem op zonne-energie heeft.

Geen van de nieuwe varianten heeft smartwatch-mogelijkheden, maar is natuurlijk schokbestendig volgens G-Shock.

De drie Britse modellen zijn nu beschikbaar, met de Casio G-Shock GA-140MG-1AER voor £ 109, de GA-700MG-1AER voor £ 119 en de G-Shock GW-B5600MG-1ER kost £ 12 9 .

Casio heeft onlangs ook nieuwe sportieve G-Squad-edities aangekondigd van zijn horloges uit de GBA-900-serie , die wel verbinding maken met smartphones en de voortgang van het hardlopen kunnen volgen en meer.

Geschreven door Rik Henderson.