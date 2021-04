Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft zijn eerste G-Shock-smartwatch aangekondigd die wordt aangedreven door het Wear OS-platform van Google. De GSW-H1000 maakt deel uit van de G-Squad Pro-reeks van het bedrijf en wordt geleverd met een reeks sportfuncties, samen met de schokbestendige en robuuste constructie waarmee de G-Squad Pro-reeks wordt geassocieerd.

Er zijn drie modellen om uit te kiezen, die allemaal een dubbellaags display bieden dat een monochroom, altijd ingeschakeld LCD-scherm voor tijdweergave combineert met een kleuren-LCD-scherm voor kaarten en sensorgegevens, evenals meldingen, zoals Casios andere smartwatches .

De Casio GSW-H1000-serie heeft allemaal een titanium achterkant en een aluminium startknop met een accentkleur. De behuizing en band hebben ondertussen een honingraatpatroon en bieden de originele schokbestendige constructie van G-Shock, samen met een waterbestendige microfoon en oplaadpoort, die 200 meter waterdicht zijn.

Alle drie de modellen hebben een ingebouwde GPS, een optische hartslagsensor en sensoren voor onder andere kompasrichting, hoogte en luchtdruk. Ze worden ook allemaal geleverd met de Casio-app, die 15 activiteiten en 24 indoor-trainingsopties biedt, waaronder hardlopen, trailrunning, mountainbiken en stand-up paddleboarding.

Ze worden ook allemaal geleverd met alle functies die worden aangeboden door het Wear OS-platform van Google, inclusief toegang tot Google Assistant , smartphonemeldingen en ondersteuning voor Android- en iOS-apparaten .

Het is momenteel niet duidelijk wanneer de Casio G-Squad Pro GSW-H1000 beschikbaar zal zijn, maar het kost £ 599 in het VK. Je kunt er meer over lezen op de G-Shock-website van Casio en vragen om op de hoogte te worden gesteld wanneer het beschikbaar is om te kopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.