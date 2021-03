Casios titanium G-Shock is alle tinten retro cool

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft het GMW-B5000TR-horloge aangekondigd, een G-Shock-horloge dat een titaniumlegering in de kast en riem gebruikt voor extra bescherming en, nou ja, een supercoole look.

Niet echt een smartwatch, maar in staat om voor meerdere functies aan een smartphone te koppelen, het 5000-serie polsstuk maakt gebruik van TranTixxii-materialen. Het is een titaniumlegering gemaakt door de Nippon Steel Corporation met een aantal van haar partners en biedt "ongeveer twee keer" de hardheid van standaard titanium.

Het blijft echter licht, anticorrosief en hypoallergeen. En het produceert een spiegelafwerking die meestal moeilijk is in standaard titanium equivalenten.

Het horloge is voorzien van meerkleurige ionenbeplating die resulteert in verschillende tinten over de kast en band.

Beste Apple Watch-apps 2021: 43 apps om te downloaden die echt iets doen Door Britta O'Boyle · 10 maart 2021

Naast smartphoneconnectiviteit via een iOS- of Android-applicatie voor automatische tijdaanpassing, wereldtijd en andere functies, maakt het gebruik van Casio s Tough Solar-energiesysteem, Multiband 6 radiogolfontvangst en een automatische LED-achtergrondverlichting.

En hoewel we het niet zeker weten, zijn we er zeker van dat het horloge natuurlijk standaard krasvast glas zal hebben.

Er is nog geen woord over prijzen of beschikbaarheid, hoewel de andere 5000-serie G-Shock digitale horloges beginnen bij ongeveer £ 450 met een metalen afwerking. We zouden verwachten dat deze speciale titaniumversie daarboven uitkomt - mogelijk aanzienlijk.

Geschreven door Rik Henderson.