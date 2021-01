Pokémon Baby-G G-Shock wordt zelfs geleverd in een Poké Ball-hoesje

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een aantal fantastische anime-partnerschappen in 2020, waaronder G-Shock-horloges geïnspireerd door Dragon Ball Z en One Piece , heeft Casio samengewerkt met het bedrijf Pokémon voor een speciale editie Baby-G.

De BA-110PKC is feitelijk de tweede in de reeks die is ontworpen rond Pikachu, met de eerste speciale editie van het polsstuk dat vorig jaar werd uitgebracht als onderdeel van de viering van het 25-jarig jubileum van de Baby-G-horlogelijn. Dat was echter meer gebaseerd op het iconische Casio digitale horloge uit de jaren 80 - dit horloge is robuuster en heeft de vorm van de oren van Pikachu.

De riem is roze en heeft een camouflagepatroon met een vrouwelijk Pikachu-motief, dat opvalt door haar hartvormige staart. Het combineert analoge en digitale elementen op het gezicht.

Op de achterkant staat een afbeelding van Pikachu.

Net als het horloge van de vorige editie wordt de BA-110PKC geleverd met een speciale behuizing die eruitziet als een Poké Ball.

Het horloge zelf is waterdicht tot 100 meter, wordt geleverd met een stopwatch, countdown timer en alarmfunctie, terwijl de batterijduur geschat wordt op twee jaar met twee verwisselbare SR726W batterijen.

Er zijn geen slimme functies.

Het samenwerkingshorloge is verkrijgbaar vanaf 1 februari 2021 en kost £ 139 in het VK en $ 150 in de VS. Bekijk het in de officiële online winkel van G-Shock .

Geschreven door Rik Henderson.