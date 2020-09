Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Casio heeft enkele details laten zien van zijn nieuwste G-Shock-release, de pakkende naam DWE-5600CC, die slechts de nieuwste is in de langlopende 5600-serie schokbestendige horloges.

Dit is het allereerste G-Shock-horloge waarmee u de randen en bandjes kunt wijzigen wanneer en hoe u maar wilt, waardoor het zich onderscheidt van de eerdere modellen.

Het horloge wordt geleverd met drie riemopties en een paar randen, die u gemakkelijk aan en uit kunt schuiven - de randen worden op hun plaats gehouden door vier koolstofvezelhaken in een geheel nieuw systeem, vergeleken met eerdere geschroefde versies.

Ondertussen heeft de kast van het horloge zelf een nieuwe vorm van versteviging gekregen om het nog meer schokbestendig te maken, lang het kenmerk van Casios modellen.

Met de drie riemopties kun je het horloge verwisselen tussen een paar looks met een printplaatthema en een meer klassiek matzwart uiterlijk, afhankelijk van waar je het voor gebruikt of hoe je humeur opvalt. De zwarte en groene componenten zijn gemaakt met hars, terwijl de grijze riemoptie een stoffen versie is.

De prijzen en een precieze datum voor de release van het horloge zijn nog niet openbaar, maar we verwachten dat dit vrij snel zal zijn. Dit is een meer traditionele uitgave in vergelijking met sommige van Casios recente horloges, die G-Shocks in beperkte oplage bevatten met als thema onder andere de animaties Dragon Ball Z en One Piece .

Geschreven door Max Freeman-Mills.