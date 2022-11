Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hij is nog maar een paar maanden uit, maar de Google Pixel Watch krijgt nu al de eerste kortingen als onderdeel van de Black Friday-week in de VS en het VK.

Met Amazon's shopping event kun je de Wi-Fi-only versie Pixel Watch in elke kleur krijgen voor net onder dat magische $300 prijspunt, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de prijs van de LTE-uitgeruste versie is gedaald tot ongeveer £335 als je tevreden bent met de combinaties zilver en krijt.

Google Pixel Watch - bespaar $50 Ondanks dat de Pixel Watch pas onlangs is gelanceerd, is hij nu al met korting verkrijgbaar in de VS. Nu verlaagd naar 299 dollar. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Pixel Watch trok veel belangstelling toen hij eerder dit jaar voor het eerst door Google werd aangekondigd, en toen hij eindelijk op tijd voor de lancering van de Pixel 7-serie zijn weg naar de winkelschappen vond. Waarom? Omdat het de eerste telefoon is die Google zelf heeft ontworpen.

Hij is slank en - eerlijk gezegd - prachtig in het echt. Het ronde, gewelfde glas en de ronde metalen behuizing zorgen voor een weelderig, naadloos effect, terwijl de software en interface vloeiend en moeiteloos zijn.

In veel opzichten is het de 'Apple Watch van Android'. Het heeft alle functies die je zou willen van een echte smartwatch, inclusief contactloos betalen, muziek afspelen, en goede interactieve horloge-apps en messaging. Plus, met Fitbit aan boord, krijg je ook geweldige fitness tracking mogelijkheden.

De batterijduur is niet zo goed als de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, maar het is een fantastisch horloge en het overwegen waard als je hebt gewacht op een echt Google-horloge.

Geschreven door Cam Bunton.