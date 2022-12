Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft zijn VivoWatch 5 Aero fitness tracker aangekondigd, in China althans, en het ziet er een beetje anders uit dan je typische smartwatch.

In plaats van een hartslagsensor aan de onderkant van het horloge, gericht op de pols van de drager, heeft de VivoWatch 5 Aero een ronde scanner op zijn gezicht.

Het idee is dat je je vinger op de scanner legt, en deze neemt ECG-metingen op, samen met hartslagmetingen en zuurstofverzadiging in het bloed, rechtstreeks vanaf je vingertop.

Wat echter niet zo duidelijk is, is het voordeel van deze meting via de vingertop in plaats van via de pols.

Veel andere smartwatches kunnen dezelfde metingen doen, maar dit is de eerste die we deze methode zien gebruiken, het zal interessant zijn om te leren hoe goed het werkt.

Elders is het een vrij typisch uitziende fitnesstracker, met een smal langwerpig gezicht en een verstelbare siliconen polsband.

De batterij gaat naar verluidt 7 dagen mee op één lading en is waterdicht tot 50 meter.

Het is nog niet duidelijk waar Asus deze tracker op de markt wil brengen, en hij is momenteel alleen verkrijgbaar in China.

Daar heeft hij een prijskaartje van 840 CNY, wat ongeveer neerkomt op $120 / £100. We houden de internationale versie in de gaten.

Geschreven door Luke Baker.