Kun je oude horlogebandjes gebruiken op de Apple Watch SE 2022?

(Pocket-lint) - De smartwatches van Apple behoren tot de populairste draagbare apparaten op de markt, maar er zijn in de loop der jaren ook heel wat verschillende modellen geweest.

Als je een Apple Watch SE van de tweede generatie hebt gekocht, maar oudere Apple Watch-bandjes hebt die je graag met je nieuwe horloge zou willen gebruiken, hebben we hier de details die je nodig hebt.

Kun je oudere bandjes gebruiken op de Apple Watch SE 2?

De horlogebandjes van Apple zijn een van de slimste onderdelen van het horloge-ecosysteem, omdat ze allemaal op verschillende modellen werken - met één groot voorbehoud.

De bandjes die je verzamelt, werken allemaal voor andere Apple Watch-modellen, zolang ze dezelfde grootte hebben. Dus, aangezien de Apple Watch SE (2022) alleen in 40mm- en 44mm-varianten wordt geleverd, heb je bandjes nodig die zijn ontworpen voor Apple Watch-modellen van de overeenkomstige grootte voor je horloge.

Het goede nieuws is dat de manier waarop Apple zijn bandsluitingen heeft ontworpen, het prima is als je niet zeker weet welke maat je bandjes hebben. Schuif ze gewoon in het horloge om te zien of ze passen - als ze te groot of te klein zijn, is er een duidelijke overlapping die er niet goed uitziet, en ze klikken niet vast.

U zou niets moeten beschadigen door dit te proberen, hoewel het ook vrij gemakkelijk is om het op het oog te beoordelen.

Als u op zoek bent naar nieuwe banden, hebben we een handige lijst van onze favorieten die u hier kunt bekijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.