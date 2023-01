Matige updates voor Apple Watch, iPad en AirPods verwacht dit jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De verwachtingen voor Apple's 2023 updates voor de Apple Watch, iPad en AirPods line-ups moeten worden getemperd, volgens een nieuw rapport over Apple's plannen.

Hoewel Apple de neiging heeft om de meeste van zijn producten één keer per jaar te updaten, wordt gemeld dat het werk aan de komende AR/VR-headset van het bedrijf ervoor heeft gezorgd dat de plannen voor al het andere lijden. Die headset wordt nu in de komende maanden verwacht, maar Mark Gurman van Bloomberg zegt dat we niet moeten verwachten dat de rest van Apple's productupdates zo spannend zullen zijn.

Volgens Gurman, die schrijft via de wekelijkse Power On nieuwsbrief, kan Apple dit jaar "minder grote doorbraken laten zien" dankzij de focus op de headset. "Apple heeft middelen van verschillende hardware- en softwaretechnische afdelingen aangetrokken", zegt hij, en voegt eraan toe dat de stap "andere projecten belemmerde, waarvan sommige al te lijden hadden onder hun eigen vertragingen en bezuinigingen als gevolg van de economische vertraging."

Als gevolg daarvan denkt Gurman dat de iPad line-up dit jaar niet of nauwelijks wordt opgefrist, terwijl de Apple Watch slechts kleine prestatieverbeteringen krijgt en er geen nieuw ontwerp in het verschiet ligt. Hetzelfde geldt voor de AirPods, die volgens Gurman "waarschijnlijk geen noemenswaardige updates zullen krijgen in 2023". AirPods zijn een van de weinige productlijnen die Apple niet jaarlijks bijwerkt, dus dat is misschien niet zo ongewoon. Het bedrijf bracht ook pas eind vorig jaar de bijgewerkte AirPods Pro uit. De derde generatie AirPods kwam een jaar eerder uit.

Wat de Apple TV betreft, zegt Gurman dat die dit jaar helemaal geen update krijgt.

Geschreven door Oliver Haslam.