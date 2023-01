De Apple Watch Ultra van volgend jaar zou kunnen overschakelen op een Micro-LED display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Ultra krijgt mogelijk zijn grote display-upgrade in 2024, met een nieuw rapport dat beweert dat Apple zal overstappen op het gebruik van een Micro-LED technologie.

Het laatste Apple-nieuws komt via analist Jeff Pu, die schrijft in een research note voor Haitong International Securities. Volgens Pu zal de Apple Watch Ultra van 2024 niet alleen een nieuw type displaytechnologie krijgen, maar ook een groter display dan dat van het huidige model.

Wie nu de Apple Watch Ultra bezit, heeft een 1,92-inch display in die grote kast van 49 mm. Het is een OLED-gedeelte dat ondersteuning biedt voor een always-on display en een variabele vernieuwingsfrequentie. Maar Pu gelooft dat de Apple Watch Ultra van 2024 de schermgrootte zal zien toenemen tot 2,1 inch, terwijl de technologie tegelijkertijd de overstap zal maken naar Micro-LED.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De overstap naar Micro-LED technologie voor het display van de Apple Watch Ultra zou waarschijnlijk zorgen voor meer helderheid in vergelijking met de huidige Apple Watch modellen, iets dat altijd van voordeel is bij een draagbaar apparaat dat is ontworpen om buitenshuis te worden gebruikt.

Prime Early Access Sale: Alle beste deals van Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 12 October 2022 Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - waarbij er deals zijn voor een hele reeks producten.

Met dit alles volgens de geruchten in 2024, is het niet duidelijk wat Apple in petto heeft voor de Apple Watch van 2023. Het is zelfs niet duidelijk of Apple van plan is de Apple Watch Ultra jaarlijks te vernieuwen, zoals het andere Apple Watch-modellen doet. De eerste Apple Watch Ultra werd pas in september van 2022 aangekondigd, waardoor we geen voorgeschiedenis hebben van waaruit we kunnen werken.

Geschreven door Oliver Haslam.