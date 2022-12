Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's Watch Series 8 en Watch Ultra werden in september 2022 onthuld en beide apparaten zijn uitgerust met een lichaamstemperatuursensor, samen met een aantal andere belangrijke sensoren, zoals een hartslagmeter en een bloedzuurstofsensor.

Er zijn twee lichaamstemperatuursensoren aan boord van de Apple Watch Series 8 en Watch Ultra - een op het achterkristal bij je huid, en een andere net onder het display - en ze worden allebei gebruikt om de smartwatches in staat te stellen gegevens over de polstemperatuur te verzamelen terwijl je slaapt om je inzicht te geven in je algehele welzijn.

Hier is alles wat je moet weten over wat je nodig hebt om polstemperatuurgegevens van je Apple Watch te krijgen en waar je de gegevens zult vinden.

Hoe werken polstemperatuurgegevens op de Apple Watch?

De Apple Watch Series 8 en Watch Ultra meten de polstemperatuur om een indicatie te geven van je lichaamstemperatuur. De lichaamstemperatuur wordt beïnvloed door een aantal zaken, van voeding en lichaamsbeweging of alcoholgebruik tot menstruatiecycli, ziekte en slaapomgeving.

Om te beginnen met het verzamelen van gegevens over de polstemperatuur, heeft de Apple Watch Series 8 of Watch Ultra ongeveer vijf nachten nodig om metingen te verzamelen en je baseline-polstemperatuur te bepalen. De smartwatches zullen dan in staat zijn om nachtelijke veranderingen van die basislijn te bepalen.

Apple zegt: "Terwijl je slaapt, meet de Apple Watch elke 5 seconden je temperatuur. Dit ontwerp verbetert de nauwkeurigheid door vertekening door de buitenomgeving te verminderen. Geavanceerde algoritmen gebruiken deze gegevens vervolgens om een aggregaat voor elke nacht te leveren dat je kunt bekijken als relatieve veranderingen ten opzichte van je vastgestelde basistemperatuur in de Gezondheid-app."

Voor degenen die Cycle Tracking gebruiken, zouden de Apple Watch Series 8 en Watch Ultra in staat moeten zijn om ovulatieschattingen te detecteren en de cycle tracking-gegevens te verbeteren.

Hoe polstemperatuurgegevens van Apple Watch te verzamelen

Om polstemperatuurgegevens van Apple Watch te verzamelen, moet je de Apple Watch Series 8 of de Apple Watch Ultra hebben.

Als je een van deze hebt, moet je je Apple Watch minstens vier nachten in bed dragen en moet je ervoor zorgen dat Sleep Focus is ingeschakeld met Sleep Track aan.

Open de Apple Watch-app voor iPhone > Tik linksonder op Mijn horloge > Scroll omlaag naar Slaap > Schakel Slaapfocus met Apple Watch in.

Hoe bekijk je polstemperatuurgegevens van Apple Watch Series 8 of Watch Ultra

Zodra je je Apple Watch naar bed hebt gedragen en je slaap ten minste vier nachten hebt bijgehouden, begint je Apple Watch Series 8 of Watch Ultra je polstemperatuur te verzamelen en de nachtelijke veranderingen te volgen. Deze verschijnen in een grafiek in de Gezondheid-app op je iPhone.

Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen tot de gegevens van je polstemperatuur en de veranderingen te bekijken. Het is vermeldenswaard dat als u cyclus tracking gebruikt, u een melding zou moeten krijgen als de eisprong wordt geschat dankzij een stijging van de polstemperatuur.

Open op uw iPhone de app Gezondheid.

Tik op Bladeren en vervolgens op Lichaamsmetingen.

Tik op Polstemperatuur.

Polstemperatuur uitschakelen op Apple Watch

Als je het bijhouden van de polstemperatuur niet meer aan wilt hebben, volg dan de onderstaande stappen:

Open op je iPhone de Watch-app.

Tik op Privacy.

Schakel Polstemperatuur uit.

