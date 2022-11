Hoe Taptic Chimes in te schakelen op uw Apple Watch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is een functie genaamd Taptic Chimes op Apple Watch, die, indien ingeschakeld, de smartwatch je ziet waarschuwen wanneer een nieuw uur is begonnen.

De functie kwam met watchOS 6 en als je Apple Watch hard staat, hoor je een klokslag als een nieuw uur begint, terwijl je in de stille stand een trilling op je pols krijgt om je dat te laten weten.

Taptic Chimes is echter niet standaard ingeschakeld, dus als je wilt worden gewaarschuwd wanneer een nieuw uur is begonnen, is hier hoe je Chimes inschakelt en hoe je ze aanpast.

Taptisch klokkenspel inschakelen op Apple Watch

De Taptic Chimes-functie is verborgen in de toegankelijkheidsinstellingen in de Watch-app op je iPhone. Volg deze stappen om Taptic Chime in te schakelen:

Open de Watch-app op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Scroll naar beneden naar Klokkenspel Schakel Klokkenspel in

Het klokkenspel op de Apple Watch aanpassen

Er zijn een paar verschillende aanpassingsopties voor Taptic Chimes op Apple Watch. U kunt kiezen uit Bells of Birds en u kunt instellen dat het geluid elke 15 minuten, elke 30 minuten of elk uur afgaat.

Volg de onderstaande stappen om het klokkenspel op Apple Watch aan te passen:

Open de Watch-app op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Scroll naar beneden naar Chimes Tik op Schema Kies tussen 15 minuten, 30 minuten en elk uur. Tik op Geluiden Kies tussen Klokken en Vogels

Dat is het! Je bent er helemaal klaar voor.

Geschreven door Britta O'Boyle.