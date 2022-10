Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Ultra biedt een paar extra functies bovenop de Watch Series 8 en Watch SE, waaronder een langere batterijduur.

Terwijl de Watch Series 8 en de Watch SE beide ongeveer een dag gebruik bieden voordat ze moeten worden opgeladen, biedt de Watch Ultra tot 36 uur normaal gebruik.

Er is echter ook een Low Power-modus en een Low Power Workout-modus voor maximaal 60 uur gebruik. Hier lees je welke instellingen de spaarstand verandert, welke functies nog beschikbaar zijn en hoe je ze inschakelt.

Hoe de spaarstand op de Apple Watch Ultra in te schakelen

Volg de onderstaande stappen om de spaarstand op de Apple Watch Ultra in te schakelen:

Open Instellingen op je Apple Watch Ultra Tik op Batterij Tik op Batterij-gezondheid Schakel geoptimaliseerde oplaadlimiet uit Ga terug naar het beginscherm door op de digitale kroon te drukken. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm Tik op het pictogram voor het batterijpercentage Schakel de spaarstand in Scroll naar beneden, tik op 'Inschakelen' of selecteer 'Inschakelen voor' en kies tussen 1, 2 en 3 dagen.

Hoe de spaarstand Workout inschakelen op Apple Watch Ultra

Volg de onderstaande stappen om de Low Power Mode Workout in te schakelen op de Apple Watch Ultra:

Open Instellingen op je Apple Watch Ultra Tik op Batterij Tik op Batterij-gezondheid Schakel Optimale oplaadlimiet uit Ga terug naar het beginscherm door op de digitale kroon te drukken. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm Tik op het pictogram voor het batterijpercentage Schakel de spaarstand in Bevestig om in te schakelen Open opnieuw Instellingen op je Apple Watch Ultra Tik op Training Tik op Minder GPS- en hartslagmetingen

Welke kenmerken en functies schakelt de spaarstand uit op de Apple Watch Ultra?

De modus Laag vermogen handhaaft de maximale steekproefsnelheid voor hartslag en GPS tijdens een training en is ontworpen om Apple Watch Ultra-gebruikers in staat te stellen een triatlon te voltooien.

De spaarstand schakelt het Always On Display op de Apple Watch Ultra uit, vermindert de cellulaire connectiviteit zodat deze alleen elk uur wordt bijgewerkt en beperkt sommige achtergrondfuncties, zoals automatische workoutdetectie en onregelmatige hartslagmeldingen.

Welke features en functies schakelt de Low Power Mode Workout op de Apple Watch Ultra uit?

De Low Power Mode Workout is ontworpen om de batterijduur van de Apple Watch Ultra te maximaliseren voor bijvoorbeeld een weekendje backpacken. Het biedt minder GPS- en hartslagmetingen, zoals een GPS-aflezing om de twee minuten in plaats van elke seconde.

Om nauwkeurige afstanden te behouden, heeft Apple algoritmes om de gaten op te vullen. Als je wandelt of trekt langs bekende paden of wegen waar de Watch Ultra gegevens voor heeft, berekent hij de afstand langs het pad en krijg je krediet voor alle afslagen die je maakt. Als je niet op een pad bent waarvoor de Ultra gegevens heeft, gebruikt het de versnellingsmeter en de gyroscoop, samen met informatie over de steilheid van het terrein van Apple Maps en GPS-metingen om te schatten hoe recht of winderig het pad is om de afgelegde afstand te geven.

De training in de spaarstand schakelt dezelfde functies uit als de spaarstand hierboven. Dat betekent dat het Always On Display op de Apple Watch Ultra wordt uitgeschakeld, de mobiele connectiviteit wordt beperkt zodat het horloge alleen elk uur wordt bijgewerkt, en sommige achtergrondfuncties worden beperkt, zoals automatische trainingsdetectie en onregelmatige hartslagmeldingen.

Bovendien beperkt de Low Power Mode Workout de hartslagmetingen tot één keer per minuut en de GPS-metingen tot één keer per twee minuten, zoals we al zeiden.

