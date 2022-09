Hoe Apple Watch-slaapgegevens lezen en op je iPhone bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen Apple de Apple Watch in 2015 voor het eerst uitbracht, werd slaaptracking niet aangeboden. Pas in 2020 met de komst van watchOS 7 verscheen de functionaliteit, zij het in een meer basale vorm dan bij concurrenten als Fitbit en Garmin.

Met de komst van watchOS 9 biedt de Apple Watch echter eindelijk slaaptracking die wat substantiëler is. Er zijn nu slaapstadia, met een uitsplitsing van tijd wakker, tijd in REM, tijd in kernslaap en tijd in diepe slaap.

Om je slaap bij te houden met de Apple Watch, moet je je apparaat in de Sleep Focus zetten. Het is dan een beetje lastig om de gegevens te vinden als ze eenmaal zijn verzameld, maar maak je geen zorgen, we hebben je gedekt.

Hier lees je hoe je je Apple Watch-slaapgegevens kunt lezen en vinden.

Hoe Apple Watch-slaapgegevens op de iPhone bekijken

U kunt de slaapgegevens van uw Apple Watch lezen en bekijken op het horloge zelf of op uw iPhone. Volg voor het laatste de onderstaande stappen:

Open de Gezondheid-app op je iPhone Tik rechtsonder op het tabblad Bladeren Scroll naar beneden naar Slaap Tik op D, W, M of 6M om je slaapgegevens voor dag, week, maand of 6 maanden te tonen Tik op 'Toon meer slaapgegevens' onder de slaapgrafiek om de tijd in elke fase te tonen.

Hoe controleer je slaapgegevens op je Apple Watch

Het is mogelijk om je slaapgegevens op je Apple Watch te bekijken, maar je zult niet zoveel details kunnen zien als met je iPhone. Je zult alleen de gegevens van de vorige nacht kunnen bekijken in plaats van een hele week of maand bijvoorbeeld.

Volg deze instructies om je slaapgegevens op de Apple Watch af te lezen:

Open de Slaap-app op je Apple Watch Scroll naar beneden naar Analyse Je ziet een grafiek, evenals Tijd in slaap en tijd in slaapstadia Scroll naar beneden voor een staafdiagram van de afgelopen 14 dagen met een lijn die de gemiddelde slaaptijd weergeeft

Hoe nauwkeurig zijn de slaapgegevens van de Apple Watch?

In onze tests hebben we gemerkt dat de slaapgegevens van de Apple Watch Series 8 vrijwel overeenkomen met wat we zouden verwachten in termen van slaaptijd en tijden waarop we wakker werden.

Natuurlijk is het moeilijk om de nauwkeurigheid van de stadia te bepalen, maar de REM-slaap staat bekend als het moment waarop je droomt en we vonden dat de gepresenteerde gegevens leken te correleren met wat we hadden ervaren als we wakker waren geworden na een droom.

We hebben een heel artikel over het volgen van de slaap en wat de gegevens betekenen. In een notendop komt het erop neer dat je lichaam gedurende een nacht in en uit vier stadia gaat: Wakker, licht, diep en REM.

Je lichaam heeft een combinatie van al deze fasen nodig om te herstellen, weer op te bouwen en je een uitgerust gevoel te geven als je wakker wordt. Licht zou het geheugen en het leervermogen versterken, terwijl diep helpt bij lichamelijk herstel en REM zou helpen bij strategisch denken en creativiteit.

Als je meer wilt lezen over slaaptracking en wat het betekent, kun je naar onze aparte rubriek gaan.

Welke Apple Watch-modellen bieden slaaptracking?

Alle Apple Watch-modellen van de Series 3 en later bieden basisslaaptracking, maar je hebt een Apple Watch Series 4 of later nodig om te profiteren van de meer geavanceerde slaaptracking op Apple Watch, omdat je watchOS 9 nodig hebt en de Watch Series 3 niet compatibel is met watchOS 9.

Voor slaaptracking met slaapstadia heb je een van deze modellen nodig:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch SE (2022)

Apple Watch Ultra

