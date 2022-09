Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Met de nieuwste versie van de Apple Watch-software, watchOS 9, heeft het bedrijf een nieuwe spaarstand ingeschakeld die ervoor zorgt dat de essentiële functies van je Apple Watch blijven werken, maar zonder veel batterij te verbruiken.

Net als de vergelijkbare functie op je iPhone, is het de bedoeling dat je nog steeds een functionerende Apple Watch hebt, zelfs wanneer je batterijniveau onder de 10 procent zakt.

Er zijn een paar manieren om de Low Power Mode op de Apple Watch in te schakelen, je kunt het Control Centre gebruiken, of in het instellingenmenu duiken en het vanaf daar inschakelen.

De Control Centre-methode:

Roep het Control Centre op vanaf de onderkant van je horlogescherm door te tikken en vast te houden, veeg vervolgens naar boven Tik op het bedieningspaneel voor het batterijpercentage Schakel de spaarstand in door de schakelaar aan te zetten

Het instellingenmenu methode:

Open Instellingen op je Apple Watch Tik op 'Batterij Schakel de spaarstand in door de schakelaar in te schakelen

Zodra je de schakelaar hebt aangezet, zie je een infoscherm. Als je naar de onderkant scrollt, tik je op 'Zet aan' of 'Zet aan voor'. In het laatste geval kun je kiezen of je het één, twee of drie dagen wilt laten aanstaan.

Als de batterij van je Apple Watch op enig moment onder de 10 procent zakt, krijg je een melding met de vraag of je de functie wilt inschakelen. Zodra je batterij 80 procent bereikt, wordt de spaarstand uitgeschakeld. Tenzij je hem gedurende een bepaald aantal dagen hebt ingeschakeld.

Als de functie is ingeschakeld, zie je een kleine gele cirkel boven aan het scherm van je Apple Watch. Bovendien zullen veel van de andere batterij-interfaces en -pictogrammen geel worden. Dit zijn onder andere de batterijpercentage-indicator in het Control Centre, de oplaadanimatie wanneer je bent aangesloten op de oplader en als je de Nachtstand gebruikt, wordt de tijd ook in het geel weergegeven.

De meeste functies die in de spaarstand zijn uitgeschakeld, zijn onderdelen van het horloge die - standaard - constant op de achtergrond actief zijn. Deze omvatten het volgende:

Altijd-aan/omgevingsdisplay Hartslagmeldingen voor lage/hoge/onregelmatige ritmes Het op de achtergrond meten van de hartslag Meting van zuurstofsaturatie in het bloed op de achtergrond Herinneringen voor 'Start workout

Het schakelt ook de Wi-Fi- en mobiele dataverbindingen van het horloge uit en schakelt inkomende oproepen en meldingen uit als uw iPhone niet in de buurt is. Als uw iPhone echter in de buurt is, blijven deze ingeschakeld.

Sommige functies worden uitgeschakeld, maar andere ook, maar niet helemaal. Apple noemt de volgende functies waarvan je een prestatievermindering kunt verwachten:

Het voeren van een telefoongesprek kan langer duren Achtergrond-apps worden minder vaak ververst Applicaties worden minder vaak bijgewerkt Siri doet er langer over om een verzoek te verwerken Animaties en scrollen kunnen minder vloeiend overkomen

Het algemene gevoel is dus dat je horloge in de spaarstand gewoon alles langzamer doet.

Absoluut, hoewel - nogmaals - sommige functies minder goed zullen werken. Je kunt nog steeds je hartslag en tempo meten in Workouts in de modus Low Power. Je krijgt ook GPS, maar dat wordt niet zo vaak vernieuwd, dus je krijgt geen route die zo nauwkeurig is als in de modus Volle energie, omdat dat veel batterij kost.

Lees hier meer over de Low Power Mode van watchOS 9 in het ondersteuningsdocument van Apple.

Geschreven door Cam Bunton.