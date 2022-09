De Apple Watch Ultra wil het ultieme extreme sporthorloge zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft zijn meest geavanceerde Apple Watch-model tot nu toe aangekondigd, de Apple Watch Ultra. Apple zei dat het al een paar jaar aan dit horloge werkte - en nu hebben we het.

De nieuwe Apple Watch Ultra heeft een titanium behuizing van 49 mm, waarbij de titanium bezel uitsteekt om het saffierkristallen scherm te beschermen, dat het helderste is dat Apple tot nu toe heeft gebruikt - met een helderheid tot 2000 nits.

Er is een nieuwe actieknop aan de zijkant, die samen met een dikkere digitale kroon zo is ontworpen dat hij gemakkelijker met handschoenen kan worden gebruikt.

Mobiele telefonie is ingebouwd en de Ultra biedt ook 36 uur gebruikstijd - of tot 60 uur met een nieuwe spaarstand.

Er is een nieuwe Wayfinder-horlogekop, die veel informatie op je display toont zodat je in één oogopslag kunt navigeren - met een nachtmodus die je kunt inschakelen door aan de kroon te draaien, zodat hij rood wordt.

Er zijn nieuwe bandjes, waaronder de Alpine Loop, de Ocean Band en de Trail Loop, allemaal ontworpen om sportiever gebruik te ondersteunen - en om er geweldig uit te zien, natuurlijk.

Apple wil dat dit het beste sporthorloge ooit wordt, waarbij het zegt dat de geavanceerde GPS-oplossing net zo goed zal werken in de bebouwde kom als in de vrije natuur.

Er zijn nieuwe opties in Apple Health, zodat je je hartslagzones of oscillaties kunt zien, terwijl de actieknop dingen als overgangen tussen sporten mogelijk zal maken voor triatleten. Later in het jaar zal de Watch Ultra detecteren wanneer je aankomt bij een hardloopbaan.

Apple zegt dat de Ultra je ook door een Ironman-afstandswedstrijd heen kan helpen op een enkele lading.

Er zijn meer geavanceerde GPS-trackingfuncties, zodat je dingen als backtrack kunt gebruiken om je route naar huis terug te vinden als je in de natuur bent.

De Watch Ultra heeft ook een extra luidspreker, met een sirene die je kunt gebruiken als je in nood bent.

De Apple Watch Ultra heeft een nieuwe diepte-app, zodat hij je kan vertellen wanneer je duikt, met een bescherming van 100 meter - en EN13319-certificering, zodat hij als duikcomputer kan worden gebruikt.

De Apple Watch Ultra gaat 799 dollar kosten.

Geschreven door Chris Hall.