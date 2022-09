Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn lanceringsevenement in september heeft Apple een nieuwe, meer budgetvriendelijke versie van zijn Apple Watch onthuld. De nieuwste Apple Watch SE is geïnspireerd op het vorige model, maar voegt een aantal nieuwe, betere hardware toe.

Net als het Series 8-horloge heeft het geavanceerdere bewegingssensoren in zich die - samen met Apple's ML-verwerking - kunnen detecteren wanneer je je auto aanrijdt. Eenmaal gedetecteerd, kan het automatisch contact opnemen met hulpdiensten en een bericht sturen naar contactpersonen in noodgevallen.

De behuizing - gemaakt van gerecycled aluminium - is verkrijgbaar in drie kleuren: Silver, Midnight en Starlight, mooi passend bij veel van Apple's andere recente toestellen.

Bovendien is de behuizing zo gebouwd en ontworpen dat de CO2-uitstoot tijdens de productie wordt verminderd, en heeft hij nu een achterkant die qua kleur is afgestemd op de rest van de aluminium behuizing.

Andere functies zijn een display dat nu 30 procent groter is dan het display van een Apple Watch Series 3, met 20 procent snellere verwerking dan de vorige SE, en ingebouwd in een behuizing met WR50 (50 meter) waterdichtheid.

Net als alle andere Apple Watchs zal de SE je hartslag bijhouden, je een melding geven als het onregelmatige hartritmes herkent, je activiteiten bijhouden, detecteren als je valt en voorzien zijn van Apple Pay.

De nieuwe Apple Watch SE is vanaf vandaag te bestellen en zal vanaf 16 september worden verzonden. De prijs is vastgesteld op 249 dollar en 299 dollar voor respectievelijk het GPS- en het mobiele model.

Geschreven door Cam Bunton.