Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft de Apple Watch Series 8 aangekondigd, die een paar nieuwe functies toevoegt maar qua design en techniek grotendeels gelijk is aan de Series 7. Het grote, always-on display blijft, bijvoorbeeld.

De grote nieuwe toevoeging is een nieuwe temperatuursensor, met één aan de achterkant en één op het display. Hierdoor kan de achtersensor de lichaamstemperatuur meten, maar ook rekening houden met de buitentemperatuur.

De sensor kan veranderingen van slechts 0,1 graad Celsius detecteren en kan een gebruiker ook de hele nacht volgen. Het kan worden gebruikt om informatie te delen met een zorgverlener in geval van een plotselinge verandering of koorts.

Net als voorheen zijn er ook hartslag-, ECH- en SpO2-sensoren, terwijl ook valdetectie en SOS-mogelijkheden voor noodgevallen terugkeren.

Wat andere nieuwe functies betreft, is crashdetectie nieuw voor Series 8. Het horloge waarschuwt hulpdiensten als je bijvoorbeeld een ernstig auto-ongeluk hebt gehad.

En er is internationale roaming voor de cellulaire editie, met meer dan 30 providers wereldwijd die de functie ondersteunen.

Apple claimt dat de Watch Series 8 tot 18 uur meegaat op een enkele batterijlading en komt met een nieuwe spaarstand die dat verdubbelt.

De GPS-versie zal beschikbaar zijn in vier kleuren - middernacht, sterlicht, zilver en (Product)rood - terwijl de cellulaire editie er zal zijn in zilver, goud en grafiet.

Het toestel kost 399 dollar voor GPS, 499 dollar voor mobiel en de voorbestellingen worden vandaag geopend. Hij wordt vanaf 18 september geleverd.

Geschreven door Rik Henderson.