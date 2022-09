Apple Watch Pro ontwerp onthuld in geweldige CAD-afbeeldingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuwe Apple Watch zal morgen naast de iPhone 14 worden gelanceerd - althans dat is de algemene verwachting.

Er wordt zelfs gedacht dat we een Apple Watch Series 8 krijgen - een kleine upgrade ten opzichte van de Series 7 - en een geheel nieuwe Apple Watch Pro.

We hebben eerder vernomen dat de laatste een beter gespecificeerd, steviger model zal zijn met een groter display. Nu hebben we een aantal CAD renders op basis van rapporten van "industriële bronnen" die ons het nieuwe ontwerp tonen.

Ze zijn afkomstig van 91Mobiles en tonen een dikkere Watch. Het heeft dat grotere display, waarvan wordt gedacht dat het een 2-inch scherm heeft, en een paar interessante toevoegingen.

Ten eerste is er een uitsteeksel aan de rechterkant, waar de digitale kroon zit. Maar interessanter is een knop aan de linkerkant van de Watch.

Het is op dit moment nog onduidelijk waar die voor gebruikt gaat worden, maar Bloomberg's vaste Apple expert, Mark Gurman, heeft wel een idee. In een Twitter-post suggereerde hij dat de knop programmeerbaar zou kunnen zijn en elke taak zou kunnen uitvoeren die de drager eraan toewijst. Dat klinkt logisch, want we hebben vaak gemerkt dat het herhaaldelijk moeten navigeren naar een bepaalde app of functie onnodig omslachtig is.

Een paar dingen die ik wil opmerken met betrekking tot het ontwerp van de Apple Watch Pro:

- Geen platte zijkanten. Ze zijn afgerond zoals bij de Series 7.

- De nieuwe knop aan de linkerkant is waarschijnlijk programmeerbaar om te doen wat je maar wilt. Bijvoorbeeld het starten van een specifieke app, functie of workout. - Mark Gurman (@markgurman) 5 september 2022

We zullen het morgen zeker weten, wanneer Apple al zijn nieuwe producten aankondigt. Je kunt met ons meekijken om het hele evenement live te volgen.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.