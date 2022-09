Apple Watch Pro details lekken voor lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple houdt op 7 september een evenement waar het naar verwachting zijn nieuwe iPhone 14-modellen zal lanceren, naast nieuwe Apple Watch-modellen, waarvan er een naar verwachting een robuust model zal zijn dat mogelijk de Apple Watch Pro wordt genoemd.

Er zijn de laatste maanden een aantal geruchten geweest rond dit model, maar de meest recente komt van Bloomberg's Mark Gurman die een paar extra details heeft gegeven in zijn laatste Power On nieuwsbrief.

Gurman heeft het Apple Watch Pro model in het verleden al genoemd, maar in de laatste editie van de Power On nieuwsbrief beweert hij dat het apparaat zal concurreren met "Garmin's high-end, robuuste horloges". Hij zei ook dat de Watch Pro een "merkbaar groter display" zal hebben, een grotere batterij, evenals een spaarstand en een titanium behuizing, een aantal van wat hij al eerder heeft gezegd.

Gurman voegde eraan toe dat hij had vernomen dat de Apple Watch Pro "vrij groot zal zijn en waarschijnlijk niet alle consumenten zal aanspreken, omdat het groter zal zijn dan de meeste polsen". Er wordt ook gezegd dat hoewel de huidige Apple Watch bandjes naar verwachting compatibel zullen zijn, ze "er misschien niet gelijk uit zullen zien met het apparaat".

De Apple Watch Pro zal volgens Gurman "minstens 900 tot 1.000 dollar gaan kosten en daarmee de huidige Apple Watch Edition overtreffen".

Natuurlijk is er vooralsnog niets officieel, maar Gurman heeft wel een goede staat van dienst met Apple-apparaten. Voor nu kun je alle geruchten rondom de Apple Watch Pro lezen in onze geruchten round-up functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.