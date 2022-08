Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting in september zijn volgende smartwatch aankondigen in de vorm van de Apple Watch Series 8 en volgens geruchten zal het apparaat worden geleverd met een lichaamstemperatuursensor. Het laatste rapport beweert dat deze sensor misschien niet zo geschikt is als je zou denken wanneer de smartwatch voor het eerst arriveert.

De verwachting was dat de lichaamstemperatuursensor op de Apple Watch Series 8 - en Apple Watch Pro als dat model ook wordt gelanceerd - in staat zou zijn om koorts te detecteren, samen met het helpen van vrouwen bij het detecteren van de ovulatie en het verbeteren van de detectie van verschillende slaapfasen.

Meer recente rapporten van The Wall Street Journal en Bloomberg hebben gesuggereerd dat de lichaamstemperatuursensor waarschijnlijk nog steeds in staat zal zijn om te helpen bij het detecteren van ovulatie en het verbeteren van de analyse van slaapstadia, maar dat het bij de lancering misschien niet in staat zal zijn om koorts te detecteren.

Er wordt gezegd dat het bedrijf plannen heeft om dit in de toekomst te doen, maar voor de Series 8 is de sensor mogelijk niet in staat om een exacte meting te detecteren en zal daarom misschien een beetje beperkt zijn bij de lancering.

De Apple Watch Series 8 zal naar verwachting samen met de iPhone 14-modellen worden gelanceerd tijdens een evenement in september. Er zijn ook berichten die beweren dat we een Apple Watch Pro-model zullen zien - die naar verluidt robuuster zal zijn - evenals een Watch SE 2. Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar we hebben een geruchtenronde met functies over alle drie de Apple Watch-modellen.

Geschreven door Britta O'Boyle.