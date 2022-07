Apple Watch Pro-model krijgt een grotere, 'frisse look'

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens geruchten werkt Apple aan niet één, maar drie Apple Watch-modellen voor 2022. Er wordt beweerd dat het bedrijf een nieuw Apple Watch SE-model zal onthullen, naast de Apple Watch Series 8 en een Pro-model.

Hoewel een naam voor het nieuwe high-end Apple Watch model nog niet bekend is, wordt het aangeduid als de Apple Watch Pro en het meest recente rapport suggereert dat het zal komen met een fris ontwerp.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg - die een uitstekende staat van dienst heeft als het gaat om verslaggeving over onaangekondigde Apple-apparaten - zal het high-end model "een flink stuk groter zijn dan de standaard Apple Watch". Hij zei verder dat de grootte zou kunnen betekenen dat het alleen aantrekkelijk zal zijn voor een "subgroep van klanten".

Gurman zei dat hem is verteld dat het display 7 procent groter zal zijn dan het standaardmodel en een "frisse look" zal hebben. Naar verluidt zal het Apple Watch Pro-model een "evolutie van de huidige rechthoekige vorm bieden, en niet cirkelvormig". Het zal ook geen platte zijkanten hebben zegt Gurman - iets dat al geruchten waren voor de Apple Watch sinds sommige renders verschenen vóór de Series 7-modellen, en sinds platte zijkanten werden geïntroduceerd op de meeste van Apple's andere apparaten.

De informatie van Gurman werd afgesloten met de opmerking dat de Apple Watch Pro "een duurzamere formulering van titanium zal hebben om het extra robuust te maken".

Samen met de details over de Apple Watch Pro, zei Gurman ook dat een bloeddrukmeter waarschijnlijk pas in 2025 naar de Apple Watch zal komen, terwijl de glucosemeter misschien pas aan het einde van het decennium zal verschijnen.

De drie Apple Watch-modellen worden echter naar verwachting in september 2022 gelanceerd, en er wordt gedacht dat de Series 8 en Apple Watch Pro zullen worden geleverd met een lichaamstemperatuursensor. Je kunt alles lezen over de geruchten rond alle drie de modellen in onze afzonderlijke artikelen.

Geschreven door Britta O'Boyle.