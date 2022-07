Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms moet je je Apple Watch gewoon resetten - als in, volledig wissen. Misschien ben je je wachtwoord vergeten, bijvoorbeeld. Wat de situatie ook is, dit is wat je moet doen. Het duurt minder dan een minuut.

Volg gewoon de onderstaande stappen op je Apple Watch om deze te resetten.

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar Algemeen > Reset. Tik op Wis alle inhoud en instellingen. Voer uw wachtwoord in.

Als uw Apple Watch een mobiel abonnement heeft, ziet u twee opties: Alles wissen en Alles wissen en plan behouden.

Om je Apple Watch volledig te wissen, kies je Alles wissen. Als je je horloge wilt wissen en vervolgens herstellen met je mobiele abonnement, selecteer je Alles wissen en plan behouden.

U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op Mijn horloge tikken, naar Algemeen > Resetten gaan en vervolgens op Inhoud en instellingen van Apple Watch wissen tikken.

Als u geen toegang krijgt tot de app Instellingen op uw Apple Watch, omdat u misschien uw wachtwoord bent vergeten, volgt u deze stappen:

Leg je Apple Watch aan de oplader Houd de zijknop ingedrukt tot je Uitschakelen ziet. Houd de digitale kroon ingedrukt. Tik op Reset. Nadat je Apple Watch opnieuw is opgestart, koppel je hem met je iPhone. Open de Apple Watch-app op je iPhone Volg de instructies op het scherm van je iPhone en Apple Watch.

Kijk op de Apple ondersteuningshub voor meer tips en trucs.

