Apple Watch SE (2022): Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting nog dit jaar een Watch Series 8 aankondigen, maar er zijn al een aantal geruchten geweest die erop wijzen dat de smartwatch gezelschap zal krijgen van een tweede generatie van de Apple Watch SE en een robuustere Apple Watch, die momenteel Apple Watch Pro wordt genoemd.

We hebben de geruchten rond de Apple Watch Pro in een aparte functie behandeld, evenals de Apple Watch Series 8 in een andere functie, maar hier kijken we naar wat we zouden kunnen verwachten van de volgende generatie van het instapmodel van de Apple Watch SE.

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2

Nieuwe Apple Watch SE

Apple Watch SE (2e generatie)

Apple zal de nieuwe Apple Watch SE waarschijnlijk gewoon de nieuwe Apple Watch SE noemen als hij wordt gelanceerd, in plaats van iets anders. De iPhone SE is nu aan zijn derde generatie toe, maar het bedrijf verwijst gewoon naar het toestel als iPhone SE, of nieuwe iPhone SE.

Het is mogelijk dat het de Apple Watch SE 2 wordt genoemd, of de Apple Watch SE (2e generatie), terwijl anderen er misschien naar verwijzen als Apple Watch SE (2022), maar we vermoeden dat het gewoon als Apple Watch SE op de markt zal worden gebracht. Voorlopig is er echter nog niets bevestigd.

September 2022

Vanaf ongeveer £249/$279?

Naar verluidt plant Apple mogelijk een evenement op 13 september, wat aansluit bij het traditionele releasepatroon van het bedrijf. De iPhone 14-serie wordt op het evenement verwacht, hoewel doorgaans de volgende Apple Watch-modellen op hetzelfde moment worden onthuld.

De originele Apple Watch SE werd in september 2020 gelanceerd samen met de Series 6 en veel rapporten beweren dat de volgende generatie zal worden gelanceerd samen met de Series 8, die wordt verwacht in september 2022.

Wat de prijs betreft, begint de Apple Watch SE bij 249 pond in het Verenigd Koninkrijk en 279 dollar in de VS. Nu de Watch Series 3 geen ondersteuning meer biedt voor watchOS 9, zou het kunnen dat Apple het originele SE-model verlaagt naar £199/$199 en de tweede generatie SE voor dezelfde prijs als het origineel in de markt zet.

Wat er ook gebeurt, de Watch SE zal ongetwijfeld goedkoper zijn dan de Series 8-modellen.

Zelfde als huidige SE?

Kastmaten 40/44 mm?

Always On-display?

De originele Apple Watch SE had hetzelfde ontwerp als de Watch Series 6 die tegelijk met de SE werd gelanceerd, maar liet een aantal functies achterwege zoals het Always On-display en de elektrische hartslagsensor in de digitale kroon, zodat gebruikers een ECG konden maken.

Er is nog niet veel gezegd over het ontwerp van de volgende generatie Apple Watch SE, hoewel het niet verrassend zou zijn om hetzelfde ontwerp te zien als het vorige model - de iPhone SE 3e generatie heeft het ontwerp immers niet veranderd.

Als het ontwerp hetzelfde blijft, kunnen we een Digitale Kroon aan de rechterkant verwachten, samen met de zijknop en een rechthoekige vorm in het algemeen met afgeronde hoeken. De huidige Watch SE maten zijn 40mm en 44mm in plaats van 41mm en 45mm, die de Series 7 biedt.

Het is mogelijk dat de nieuwe Watch SE als update het Always On-display toevoegt dat op de Series 5 werd gelanceerd, maar dat het dezelfde behuizingafmetingen houdt als de huidige SE, in plaats van de displaygrootte binnen de voetafdruk uit te breiden. Voorlopig is dat echter nog niet bekend.

Dezelfde chip als de Series 8

GPS / GPS & Mobiel

Er is gemeld dat de volgende Watch SE dezelfde chip zou kunnen krijgen als de Watch Series 8, wat een goede sprong zou zijn ten opzichte van het huidige SE-model. De 2020 Watch SE bood dezelfde chip als de Watch Series 5, de Series 6 bood een sprong, maar de Watch Series 7 heeft dezelfde chip als de Series 6 en de Series 8 zal naar verwachting ook dezelfde bieden.

Maar zelfs als dat het geval is, zullen er nog steeds verbeteringen zijn ten opzichte van de huidige Watch SE en met dezelfde chip als het Series 8-model zou de nieuwe Watch SE dezelfde strategie volgen als de iPhone SE, door dezelfde chip aan te bieden als de iPhone 13.

We verwachten de optische hartslagsensor, samen met veel van de andere sensoren en het is zeker mogelijk dat de nieuwe Watch SE ook de elektrische hartslagsensor zal bieden, zodat gebruikers een ECG kunnen maken door de ECG-app te openen en hun vinger op de Digitale Kroon te plaatsen voor de meting.

Het gerucht gaat dat de Watch Series 8 ook een lichaamstemperatuursensor zal hebben, maar we verwachten niet dat dit op de Watch SE te zien zal zijn. Er moet toch enig onderscheid zijn tussen de modellen.

Net als bij het huidige Watch SE-model, zullen er waarschijnlijk GPS-only modellen zijn, evenals GPS & Cellular modellen.

watchOS 9

Zelfs als de nieuwe Watch SE een aantal functies mist die je op de Watch Series 8 zult vinden, verwachten we nog steeds dat het veel van de belangrijkste functies zal bieden die de Series 8 zal bieden.

De nieuwe Watch SE zal ook watchOS 9 bieden, dat naar verwachting in september zal worden uitgebracht. Je kunt alles lezen over de functies die met de nieuwe software build komen in onze aparte feature, maar er is meer geavanceerde slaap tracking, samen met verbeteringen aan de Workout app.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 · Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

We verwachten nog steeds dat de nieuwe Watch SE een geweldige smartwatch zal zijn, met functies zoals Fall Detection, geweldige workout-tracking en uitstekende smartphone-notificaties, ook al heeft hij niet alle nieuwste en beste functies van de Series 8- of Apple Watch Pro-modellen.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende Apple Watch SE.

Een gerucht heeft gesuggereerd dat de iPhone 14 op 13 september zal worden gelanceerd, wanneer ook de Apple Watch-modellen worden verwacht.

Mark Gurman van Bloomberg beweerde dat de nieuwe Watch SE dezelfde chip zal hebben als de Watch Series 8, maar dat het geen lichaamstemperatuursensor zou bieden.

Mark Gurman van Bloomberg zegt dat de Apple Watch Series 8 gezelschap zal krijgen van een robuust model en een nieuwe Apple Watch SE.

Apple kondigde watchOS 9 aan tijdens WWDC in juni, waarbij het een aantal nieuwe functies liet zien die later dit jaar naar Apple Watch-modellen komen.

Geschreven door Britta O'Boyle.