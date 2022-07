Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaar zijn volgende smartwatch aankondigen in de vorm van de Apple Watch Series 8, maar er zijn al een aantal berichten dat het bedrijf ook werkt aan een nieuwe Watch SE, evenals een model voor extreme sporten.

Het is nog niet bekend hoe de extreme sport versie van de Apple Watch zou kunnen heten, maar Apple Watch Pro is in het rond gegooid, samen met Apple Watch Explorer Edition en een paar anderen.

Voor nu gaan we uit van Apple Watch Pro, dus hier is alles wat we tot nu toe weten over de robuuste, of explorer Apple Watch.

Apple Watch Pro voorgesteld

Sport, Explorer, Max allemaal mogelijk

Er is op dit moment geen officiële bevestiging dat er zelfs een robuuste Apple Watch zal worden gelanceerd, laat staan een bevestiging van hoe het zou kunnen heten, maar we kunnen altijd speculeren.

Apple Watch Pro werd gesuggereerd door Bloomberg's Mark Gurman, wat wij een vrij solide suggestie vinden. De Apple Watch is eigenlijk het enige Apple-product dat nog niet de "Pro"-behandeling heeft gehad, terwijl de iPhone, iPad, Mac en AirPods allemaal een Pro-model hebben.

Apple Watch Explorer Edition werd in het verleden ook gesuggereerd, maar er is ook potentieel voor Apple Watch Sport, Apple Watch Max, Apple Watch Active en Apple Watch Extreme. Natuurlijk is er ook een kans dat het iets totaal anders gaat heten. Wij denken echter dat Apple Watch Pro het sterkste argument is, dus daar gaan we voor.

September 2022?

Vanaf 900 pond?

Naar verwachting zal de Apple Watch Series 8 zoals gebruikelijk ergens in september verschijnen naast de Apple iPhone 14-modellen, hoewel dit nog niet is bevestigd en dat zal voorlopig ook niet gebeuren, vermoeden we.

Het gerucht gaat dat de datum 13 september zal zijn, omdat dit aansluit bij eerdere release patronen en er wordt gesuggereerd dat de robuuste Apple Watch zal verschijnen naast het Series 8 model en een nieuw Watch SE model.

Qua prijs zal het robuuste Apple Watch-model naar verwachting duurder zijn dan de standaard Watch Series 8. Met dat model dat waarschijnlijk begint bij £369/$399, verwachten we dat het Pro-model meer gaat kosten dan de roestvrijstalen Series 8-modellen, die waarschijnlijk rond de £599/$699 zullen beginnen, net als de Series 7. Het zou natuurlijk ook meer kunnen zijn, waardoor de prijs van het Pro-model daarboven zou komen te liggen.

De iPhone Pro begint bij $300 meer dan het standaardmodel, waardoor een Pro Apple Watch model de grens van £900/$999 zou kunnen bereiken. Maar dit is slechts giswerk voor nu.

Stevigere behuizing

Groter display

Het robuuste Apple Watch-model krijgt naar verluidt een stoerdere metalen behuizing dan aluminium en zou een robuuste behuizing kunnen hebben. Het is op dit moment nog niet bekend om welk metaal het zou gaan, al zou titanium een optie kunnen zijn.

Er wordt ook beweerd dat de Apple Watch Pro een groter scherm zal bieden dan de Apple Watch Series 8, met claims van een 1,99-inch of 2-inch scherm en een resolutie van 410 x 502 pixels. De geruchten suggereren ook dat het meer splinterbestendig zal zijn dan de huidige modellen.

Verder zijn er weinig details bekend over wat we kunnen verwachten van het ontwerp van de Apple Watch Pro. We verwachten dat hij er net zo uit zal zien als de standaard Series 8, met de digitale kroon en de zijknop rechts van de rechthoekige behuizing, en we verwachten ook een fatsoenlijke IP-rating om meer extreme sporten mogelijk te maken.

Lichaamstemperatuursensor?

Geavanceerde zwem- en wandeltracking

Sport traceren

Het gerucht gaat dat de robuustere Apple Watch dezelfde functies zal hebben als de Apple Watch Series 8, waaronder een lichaamstemperatuursensor, en het Pro-model zal naar verluidt ook een geavanceerdere zwem- en wandeltracking hebben.

Er komen een paar extra functies met watchOS 9 die natuurlijk ook naar de Apple Watch Pro zullen komen, waaronder meer geavanceerde slaaptracking.

Je vindt er ongetwijfeld ook alles wat de Apple Watch serie 7 ook biedt, zoals hartslagmeting, SpO2-monitoring, een veelheid aan sporttracking en natuurlijk smartphone-notificaties.

Dezelfde chip als Series 7

Grotere batterij

De Apple Watch Series 8 zal naar verwachting op dezelfde chip draaien als de Watch Series 7 en de Watch Series 6. Het zou kunnen dat het robuuste model een nieuwe chip krijgt, maar vooralsnog zijn daar in de geruchten geen bijzonderheden over te vinden.

Wel zou het robuuste Apple Watch-model een grotere batterij hebben, wat je zou verwachten, vooral als het model bedoeld is voor extreme sporten.

Voor de rest verwachten we dezelfde sensoren als de Watch Series 7, samen met mogelijk een lichaamstemperatuursensor, zoals de berichten hebben beweerd.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de robuuste Apple Watch.

Mark Gurman van Bloomberg denkt dat de robuuste Apple Watch Appel Watch Pro zou kunnen gaan heten en dat het zich zal onderscheiden met een groter en meer splinterbestendig scherm, een stoerder lichaam met een robuuste behuizing die niet van aluminium is en een langere batterijduur. Hij zegt ook dat het zal beschikken over verbeterde zwemtracking en wandelen.

Mark Gurman van Bloomberg meldde wat meer details over de robuuste Apple Watch en beweert dat het een groter display, stevigere behuizing en grotere batterij zou hebben.

Mark Gurman van Bloomberg meldt dat de Apple Watch Series 8 wordt getipt te worden vergezeld door een nieuw SE-model, plus een robuuste editie gericht op fans van extreme sporten.

Een rapport van Bloomberg geeft aan dat er gesprekken hebben plaatsgevonden over een sportgerichte Apple Watch - en wijzen op een lancering in 2021 of 2022.

Geschreven door Britta O'Boyle.