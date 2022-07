Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn tal van geruchten die suggereren dat Apple later dit jaar een robuuste smartwatch zal lanceren naast de Apple Watch Series 8 en een nieuwe Apple Watch SE, en de meest recente speculatie geeft een idee over hoe het zou kunnen heten, samen met een paar extra stukjes informatie.

Bloomberg's Mark Gurman, die eerder heeft gerapporteerd over de Apple Watch-editie voor extreme sporten, gelooft dat het apparaat Apple's Pro-behandeling zal krijgen, zoals we hebben gezien op de iPhone, iPad, MacBook en AirPods. De Pro-branding betekent meestal een aantal verbeteringen, zoals het scherm, de prestaties, de camera en natuurlijk de prijs.

In de nieuwste editie van zijn "Power On"-nieuwsbrief beweert Gurman dat de "Pro"- Apple Watch zich zal onderscheiden met een groter en breukbestendiger scherm, een robuustere behuizing met een robuuste behuizing die geen aluminium is en een langere batterijlevensduur. Hij zegt ook dat het zal beschikken over verbeterde zwemtracking en wandelen.

Hoewel Gurman een aantal potentiële namen geeft voor de robuuste Apple Watch - die naar verluidt intern de codenaam N199 heeft - zoals Apple Watch Max, Apple Watch Extreme en Apple Watch Explorer Edition, zegt hij dat hij gelooft dat het bedrijf zal gaan voor de Apple Watch Pro naam en marketing.

Bovendien zegt Gurman dat zijn bronnen hem hebben verteld dat het alleen in een cellulair model zal komen, zoals de Apple Watch Hermes doet en niet Bluetooth en cellulaire modellen zoals de Samsung Galaxy Watch 5 en 5 Pro naar verwachting zullen komen. Hij gelooft dat het een case size tussen 46mm en 47mm zal hebben en hij denkt dat de prijs zou kunnen beginnen zo hoog als rond de $ 900 of $ 999.

Gurman zei ook in zijn nieuwsbrief dat de Apple Watch Series 8 een verbeterd display zal krijgen, een lichaamstemperatuursensor en een S8 chip die dezelfde prestaties zal hebben als de S7 en S6 chip. De nieuwe Apple Watch SE krijgt naar verluidt dezelfde S8-chip als de Series 8, maar krijgt geen lichaamstemperatuursensor.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar Apple Watch Pro is volkomen logisch, dus we kunnen zien dat dit accuraat is.

Geschreven door Britta O'Boyle.