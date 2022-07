Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaar zijn volgende smartwatch aankondigen in de vorm van de Apple Watch Series 8, maar steeds meer geruchten wijzen op een robuust model dat de standaardeditie zal vergezellen, evenals een nieuw SE-model.

Het laatste rapport is afkomstig van Bloomberg's Mark Gurman - die een uitstekende staat van dienst heeft als het gaat om Apple-apparaten - en het beweert dat de robuuste Apple Watch een groter display en een sterkere metalen behuizing zal hebben. Gurman heeft eerder gemeld dat er een robuust model aan zit te komen.

Volgens de bronnen van Bloomberg zal het robuuste Apple Watch-model een schermresolutie hebben van 410 x 502 pixels en een scherm van bijna 2 inch in vergelijking met de huidige 1,9 inch. Andere rapporten hebben specifiek gezegd dat het scherm 1,99-inch zal zijn. Er wordt gezegd dat dit grotere scherm ervoor zal zorgen dat er meer informatie kan worden getoond tijdens het sporten.

Het Bloomberg-rapport zegt ook dat de robuuste Apple Watch zou worden gemaakt van een metaal dat sterker is dan aluminium, hoewel het niet specificeert welk metaal dit zou kunnen zijn en dat het een grotere batterijcapaciteit zou bieden, wat logisch zou zijn.

De robuuste Apple Watch zal naar verwachting over dezelfde sensoren beschikken als de Apple Watch Series 8, die volgens de geruchten dit keer een lichaamstemperatuursensor zal bevatten. Alle geruchten rondom de Apple Watch Series 8 kun je lezen in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.