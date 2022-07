Apple Watch Series 8 waarschuwt je als je koorts hebt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zullen dit najaar enkele nieuwe Apple Watch-modellen worden gelanceerd, waarbij de Series 8 waarschijnlijk een relatief kleine upgrade zal zijn van de bestaande Series 7. Naar verluidt zal het horloge echter wel een opvallende functie krijgen.

Er wordt gezegd dat het verbeterde apparaat in staat zal zijn om te detecteren of je koorts hebt, met ingebouwde lichaamstemperatuurdetectie.

Eerlijk gezegd gaan er al een tijdje geruchten dat de Apple Watch Series 8 een temperatuursensor zou kunnen hebben. Bloomberg's Mark Gurman schreef echter in de laatste editie van zijn voornamelijk Apple-centric Power On nieuwsbrief dat de technologie ook op de geruchte robuuste Watch editie zou kunnen zitten.

Hij gelooft echter niet dat het zijn weg zal vinden naar een bijgewerkte Apple Watch SE.

Volgens de nieuwsbrief geeft de lichaamstemperatuurfunctie van de Series 8-horloges en de speciale sporteditie je geen exacte meting, maar kan het je wel waarschuwen als het denkt dat je kerntemperatuur te hoog is. Op die manier kun je dan een nauwkeuriger meting doen en/of de dokter bellen.

Wat de interne onderdelen betreft, heeft Gurman al eerder gezegd dat de verwerking van de verschillende generaties identiek zal zijn, dus je hoeft niet te verwachten dat het horloge sneller zal werken.

Geschreven door Rik Henderson.