Apple Watch Series 8 krijgt gezelschap van nieuwe robuuste en SE-modellen

(Pocket-lint) - Apple plant naar verluidt ten minste drie nieuwe Watch-modellen voor later dit jaar.

Een Apple Watch Series 8 wordt getipt te worden vergezeld door een nieuw SE-model, plus een robuuste editie gericht op fans van extreme sporten.

Bloomberg's Mark Gurman schreef in zijn Power On nieuwsbrief in het weekend dat we geen enorme upgrade hoeven te verwachten met de Watch S8. Apple zal dezelfde verwerking gebruiken als de bestaande Series 7, beweerde hij.

Wel laat hij doorschemeren dat de S9 volgend jaar een flinke bump zal krijgen.

Maar terug naar de vernieuwing van dit jaar, en het zou de Apple Watch SE kunnen zijn die een grotere boost krijgt. Gurman suggereerde dat het horloge dezelfde processor zou kunnen krijgen als de S8, waardoor het aanzienlijk sneller en krachtiger is dan de bestaande SE.

Zijn gedachten over een robuuste versie van de Watch komen voort uit de volgende watchOS-software die met belangrijke workout- en sporttracking-verbeteringen komt. Zwemmen, fietsen en hardlopen zullen worden verbeterd en daarom zou er een specifieke Watch kunnen worden gelanceerd die daarbij past.

Wat betreft de Apple Watch Series 3 die nog steeds wordt verkocht via de Apple Store, aangezien deze geen watchOS 9 zal krijgen - iets wat we je begin juni hebben verteld - is het waarschijnlijk dat deze eindelijk met pensioen zal gaan, waarbij de SE het de facto instapmodel zal worden.

