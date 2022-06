Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een tool die mensen met de ziekte van Parkinson moet helpen bij het bijhouden van symptomen via hun Apple Watch heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration.

De StrivePD-software van neurologiebedrijf Rune Labs, die automatisch zaken als tremor kan bijhouden en patiënten in staat stelt symptomen en medicatiegebruik in te voeren, heeft nu officiële toestemming om de ziekte via de smartwatch te volgen.

Dit stelt artsen op hun beurt in staat om de voortgang van patiënten te controleren en trends in hun symptomen te ontdekken zonder te hoeven vertrouwen op de herinneringen van de patiënt zelf of een persoonlijk lichamelijk onderzoek.

Sommige patiënten gebruiken de software al ongeveer een jaar, en de goedkeuring van de FDA betekent dat de bevindingen kunnen worden gebruikt als onderdeel van klinische testgegevens voor Parkinson-behandelingen.

Interessant is dat Rune Labs ook al een aantal jaren bezig is met de ontwikkeling van de software. Door gebruik te maken van Apple's bewegingsstoornis-API in ResearchKit, voor het eerst gelanceerd in 2018, is het nu het eerste bedrijf dat gebruikmaakt van deze tool als onderdeel van een commerciële toepassing.

Maar zoals Rune Labs-oprichter Brian Pepin eerder in een blogpost opmerkte, is de Movement Disorder API van de Apple Watch ook nog niet helemaal perfect.

"Natuurlijk zijn er beperkingen aan Apple's Movement Disorder kit: tremor en dyskinesie zijn slechts twee symptomen bij de ziekte van Parkinson, en de classifiers zelf zijn nog niet perfect," zeiden ze.

Zoals we onlangs tijdens Apple's WWDC-evenement hebben kunnen zien, worden de toepassingen van de smartwatch echter steeds beter. Zo zal AFib History - een functie die mensen met de diagnose boezemfibrilleren meer inzicht geeft in hun hartritme - later dit jaar verschijnen als onderdeel van watchOS 9.

We verwachten dan ook dat dit niet het laatste zal zijn wat we horen van Rune Labs of het volgen van de ziekte van Parkinson via de Apple Watch.

Geschreven door Conor Allison.