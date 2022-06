Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) een preview gegeven van watchOS 9 - de volgende grote software-update voor zijn Apple Watch. De software komt later dit jaar uit, waarschijnlijk rond september, en zal een groot aantal nieuwe functies met zich meebrengen.

Er zijn enkele grote updates voor de Workout-app, evenals meer geavanceerde slaaptracking en nieuwe Watch faces, plus nog een aantal andere waar je alles over kunt lezen in ons aparte artikel.

Zal je Apple Watch echter watchOS 9 kunnen gebruiken?

De volgende Watch-software-update van Apple zal het merendeel van de nieuwste Apple Watch-modellen ondersteunen, hoewel er één grote omisson is in vergelijking met watchOS 8.

De volledige lijst met compatibele Apple Watch-modellen is als volgt:

Apple Watch Series 7

Apple Watch serie 6

Apple Watch Series 5

Apple Watch serie 4

Apple Watch SE

Je zult zien dat de Apple Watch Series 3 niet op de lijst staat, omdat Apple de ondersteuning voor de vier jaar oude smartwatch dit keer heeft laten vallen. De ondersteuning voor de originele Apple Watch en Watch Series 2 werd eerder al geschrapt.

Als je niet zeker weet welke Apple Watch je hebt, is er een eenvoudige manier om daar achter te komen. Haal je Apple Watch van je pols en draai hem om. Rond de hartslagsensor op de achterkant van het display zie je een tekst gegraveerd in de achterkant.

Daarin staat het nummer van je Watch Series, de maat en het materiaal van de behuizing.

Helaas zullen niet alle functies van watchOS 9 beschikbaar zijn voor alle Apple Watch-gebruikers. Dit is voornamelijk te wijten aan de hardware binnen de verschillende modellen in plaats van dat Apple moeilijk doet.

Apple Watch Mirroring is bijvoorbeeld beschikbaar op Apple Watch Series 6 en later, en ondersteuning voor het toetsenbord in verschillende talen vereist de Apple Watch Series 7.

