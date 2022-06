De Apple Watch Series 3 krijgt geen watchOS 9

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is eindelijk zover - Apple stopt met de Apple Watch Series 3, die al tijden staat als zijn meest portemonnee-vriendelijke smartwatch optie.

Het horloge zal niet de volgende grote update van watchOS krijgen, met die software gereserveerd voor de Series 4 of later, effectief herpositionering van de Apple Watch SE als de nieuwe budget-optie voor de line-up.

De onthulling van WatchOS 9 op WWDC maakte geen melding van de verandering in zijn presentatiesegment, maar de kleine lettertjes van Apple's release over het onderwerp schotelt het vuil - "watchOS 9 zal dit najaar beschikbaar zijn als een gratis software-update voor Apple Watch Series 4 of later gekoppeld aan iPhone 8 of later en iPhone SE (tweede generatie) of later, met iOS 16."

Dit zal waarschijnlijk een groot deel van de gebruikers van het horloge teleurstellen - het horloge bestaat al zo lang dat de install-base in dit stadium ongetwijfeld vrij massaal is. Dat gezegd hebbende, de laatste paar watchOS-updates waren vrij pijnlijk om te installeren op de Series 3 vanwege de langzamere, minder krachtige hardware.

Hetzelfde geldt voor het laden van apps op het horloge, en dit alles wijst in de richting van de mogelijkheid, of zelfs de waarschijnlijkheid, dat Apple later dit jaar de onderkant van zijn horloge line-up zal opfrissen, mogelijk door het upgraden van de specificaties van de Apple Watch SE.

Maar voor degenen met een nieuwere versie van Apple's smartwatch, kun je meer te weten komen over de vele veranderingen die komen voor watchOS in ons stuk met alle details, hier.

Geschreven door Max Freeman-Mills.